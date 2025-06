“Sentí que mi madre estaba conmigo”: Pedro Pascal, entre lágrimas, recordó momento en el aniversario del fallecimiento de su madre

El reconocido actor nacional Pedro Pascal, pese a que vive en Estados Unidos, no se olvida de sus raíces chilenas. El profesional del teatro de 50 años tiene una gran conexión emocional con el país del cobre.

Y así lo dejó más que claro el intérprete de Joel en The Last of Us en una entrevista con Vanity Fair, conversación en la que habló de su familia, su infancia, pero además sobre un episodio inesperado que pasó en la casa de su padre en Chile.

La historia del actor

Según su relato. Pedro Pascal tenía solo nueve meses cuando sus padres se fueron de Chile, huyendo de la dictadura del general Augusto Pinochet.

María Verónica Pascal Ureta, la madre del actor, fue refugiada política y estudiaba psicología infantil en el país del Tío Sam. Por su lado, el padre, es médico especialista en fertilidad.

La familia decidió radicarse en la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas. Ahí Pedro se crió en un ambiente de cine y sensibilidad artística. Y aunque creció lejos de su país, el vínculo que mantiene con Chile sigue latente a pesar de los años.

“Sentí que mi madre estaba conmigo cuando...”

En el diálogo que tuvo con el medio norteamericano, Pedro contó la anécdota. Sin ir más lejos, mientras visitaba a su padre en Santiago, sufrió una caída por las escaleras: se dislocó el hombro.

“Estaba lesionado, con sobrepeso y en cabestrillo”, comenzó comentando el actor. El momento coincidió con los premios Critics Choice, cuando la presentadora y humorista Chelsea Handler lo presentó como “el hombre más deseado del año”.

Sumado a lo anterior, Pascal recordó su emocionante regreso a Chile –con 24 años– luego de que su madre falleciera en 1999. Esto lo marcó profundamente.

Fue el 4 de febrero de 2023 cuando el actor nacional debutó como anfitrión del exitoso programa estadounidense llamado Saturday Night Live. Esta fecha era al aniversario número 24 del fallecimiento de su madre.

Y en ese sentido, Pascal, entre lágrimas, reconoció que “sentí que mi madre estaba conmigo cuando animé Saturday Night Live por primera vez. No sé qué más decir. Fue una transformación completa del aniversario de un duelo”.