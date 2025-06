Camila Hirane relató su sensible experiencia de agresión sexual: “Yo creo que la gran mayoría de las mujeres han vivido situaciones dolorosas”

“Prima Facie”, de la dramaturga australiana Suzie Miller, es la monólogo que está realizando la actriz Camila Hirane en el teatro Mori de Parque Arauco, cuya narración retrata la historia de Teresa, una abogada penalista quien ve a su mundo dado vuelta después de un evento traumático. Por lo que su trabajo y su fe en la justicia se ven enfrentados a un sistema judicial con grietas con respecto a la violencia sexual.

La protagonista de la obra fue Radio Futuro al programa “Palabras sacan palabras” animado por Álvaro Paci y Andrea Moletto, para hablar de esta obra sobre una abogada que se especializa en la defensa de hombres acusados de violencia sexual, quien termina siendo víctima de un acto de agresión sexual.

Camila contó que las funciones de las obras han estado rodeadas por eventos contigentes sobre violencia sexual, como el caso de Nicolás López y Cristián Campos, cuya conversación era difícil ignorar. Aunque la periodista Moletto hizo el alcance que la obra tiene más similitudes con el caso de Manuel Monsalve.

Ante esto, Hirane explicó que “al final son distintas las acusaciones y los casos, creo que es un error meterlos todos en la misma bolsa. Pero, el gran tema de esta obra que es la palabra de una persona contra la palabra de la otra, y es muy difícil que la justicia haga un trabajo realmente competente porque son espacios que simplemente el sistema judicial no logra entrar, a la intimidad de las personas”.

El relato de Camila Hirane

Camila Hirane en este espacio se atrevió a contar su experiencia con violencia sexual después de que fue consultada por la periodista. “La agresión sexual es más amplia. Abarca desde la violación, el abuso, el acoso, todo y yo sí he vivido situaciones que quisiera olvidar. Yo creo que la gran mayoría de las mujeres han vivido situaciones dolorosas”, partió contando.

Paci le preguntó si esto sucedió en el mundo del teatro, esto teniendo en consideración los relatos de otras sobrevivientes, pero Camila precisó que no fue en ese contexto. “En una cita que no salió bien, no terminó bien, (son) como cosas que uno quisiera olvidar. Y yo creo que a todas las mujeres les ha pasado”, dijo y señaló que no denunció.

Al explicar sus motivos, Camila dijo que “también me hago de la cuota de responsabilidad que tú tenías, la asumo. Me emborraché y no recuerdo cómo pasó lo que sé que pasó, y despertaste al día siguiente y decir ‘no me acuerdo. No recuerdo haber consentido, pero tampoco recuerdo haberme opuesto’”.

“Yo cuando lo viví, lo viví con culpa. Sentía que me había transgredido a mí misma, no lo viví como una agresión en ese momento. Ahora sí pienso que fue una agresión, pero no sé si estaría dispuesta a denunciar, si lo enfrentaría, lo funaría, no sé”, continuó.

Camila Hirane desarrolló esta idea y la complementó al decir que denunciar “implica empeñar tu paz mental, tu vida, tu carrera, tu familia. O sea, el cambio cultural está bueno, pero el punto más delicado es que todavía no nos atrevemos a denunciar“, remató.