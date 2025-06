“¡Cómo tan poca personalidad!“: Daniela Aránguiz soltó el nombre del futbolista de La Roja que le envía mensajes a través de amigos para conocerla

Durante el capítulo de Sígueme, de TV+, Daniela Aránguiz, sin pelos en la lengua, soltó el nombre de un futbolista de La Roja que quiere conocerla.

Esto se dio cuando en el espacio farandulero estaban conversando sobre la supuesta nueva relación de Alexis Sánchez. “Voy a contar una bombita, porque a mí no me interesa salir con ese futbolista”, introdujo la exchica Mekano.

“Está obsesionado conmigo”

Luego, continuó lanzando que “tengo un amigo y ya me ha mandado como cinco mensajes de que un futbolista muy conocido en este país quiere conocerme, que está obsesionado conmigo“.

Eso sí, la también panelista de Only Fama, confesó que no estaba interesada en mantener una relación con él. “Me aburrí y le dije que no, que no quiero conocerlo”, señaló.

Acto seguido, contó que compartió con él en una fiesta de cumpleaños. “El otro día fuimos a un cumpleaños de una amiga y otra amiga me dice, ‘Oye Dani, en la mesa de al frente está este cabro que te quiere conocer y me tiene chata’”, dijo.

“Lo que más me carga, es que por último, si alguien me quiere conocer, que me mande un mensaje él, no con mi amiga, ni con el amigo. Yo soy vivaracha, tengo foto de todo si alguien se atreve a desmentirme”, agregó.

¿Quién es el futbolista?

Y sin pensarlo dos veces, Daniela dio el nombre del seleccionado chileno: “Así que, Guillermo Maripán, si tú me quieres conocer, mándame un mensaje tú por último. Y yo te voy a decir que no, porque no me interesa", afirmó.

“Pero por último, que tengan las agallas de decirte, ‘oye, te invito a comer, me gustas’, pero cómo tan poca personalidad”, indicó.

“Esas cositas por detrás de que mandes al amigo, mandes a mi amiga, a mí no me gusta”

“A mí me carga gente que tiene gente manduqueada, yo creo que eso es muy feo y si tú quieres conocer a alguien tienes que primero, sobre todo con una mujer como yo, tener una personalidad tremenda, y las cositas bien puestas para decir, ‘oye, me gustaría salir contigo, ¿comamos?’. Pero esas cositas por detrás de que mandes al amigo, mandes a mi amiga, a mí no me gusta”, finalizó.