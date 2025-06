“El chileno es una persona muy educada”: Gregorio Pernía, reconocido actor colombiano, elogió la educación vial que hay en el país

Durante el reciente capítulo del programa de espectáculos de Canal 13, Hay Que Decirlo!, estuvo de invitado una estrella internacional del mundo del teatro: el reconocido actor colombiano Gregorio Pernía, recordado por sus papales en telenovelas como La Hija del Mariachi, Sin Senos No Hay Paraíso, Tres Caínes, La Esquina del Diablo, entre tantas más.

PUBLICIDAD

El motivo de la presencia del galán cucuteño a los estudios del 13 se debía para promocionar su show en la capital chilena, específicamente en el Teatro Coliseo, Santiago Centro –bautizado como Una Noche Con el Titi– del próximo 26 de julio desde las 21:00.

Y fiel a su estilo, el colombiano arribó al programa con su mejor pinta y cantando uno de sus éxitos de teleseries. Gregorio se mostró relajado, con momentos divertidos y coqueteando –a modo de broma– con Gissella Gallardo.

“El chileno es una persona muy educada”

El actor de 55 años destacó la forma educada del chileno, en específico la educación vial que ha podido ver, comparándolos con otros países. “Ahorita estaba con una mujer que me entrevistó y el chileno tiene algo muy bueno que es el nivel de educación: tiene un marco de referencia amplio, es una persona estructurada. Es una persona muy educada”, dijo de entrada.

“Tiene esa parte cívica pedagógica. Si tu vas a cruzar la cebra (paso de cebras) le dan paso; el peatón tiene si movimiento”, argumentó.

La mala experiencia de Gregorio con una campaña publicitaria

Luego, el actor, sin pelos en la lengua, recalcando en su poco interés por el mundo del internet, contó sobre una oferta laboral que le ofrecieron para cierta publicidad, pero que no quiso tomar, ya que tenía que mentir sobre la historia.

“Las redes sociales me parece que es una farsa... te lo juro. Mira, te voy a decir algo que me pasó en estos días. Me ofrecen un dinero que es para llevar la leche y los huevos a mi casa para comer: 8 mil dolaritos para hacer un video promocional... es una buena plata”, relató.

PUBLICIDAD

“Y me dice el de la empresa ‘Gregorio, sal, di que tú tienes una amante, que tienes una mujer embarazada y luego desmientes’”. Acto seguido, comentó que le respondió: “‘No. Primero, mi mujer está embarazada, estoy con una relación de hace 23 años, amo a mi mujer y me parece que es una falta de respeto, ¿a usted le parece bien, mi hermano?’”.

“Me dice ‘Ok, perdóname, pero ¿puedes meterte en una habitación de hotel y dices que sufres de depresión?’“, siguió Gregorio. ”'¿A ti te parece bien que yo salga con una cosa tan delicada hoy en el 2025 cuando la gente sufre de ansiedad y depresión?’”, contestó el actor.

“‘Estoy mintiéndole a la gente: no lo voy a hacer. Prefiero perder la plata, mi hermano, pero no puedo salir a mentir’. Por eso digo que las redes sociales hoy se han dado en una gran farsa y mentira”, cerró aquel bloque el colombiano.