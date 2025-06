“En la audiencia del matinal está el alma de Chile”: Canal 13 suma a corresponsal internacional al panel de “Tu Día” en medio de conflicto de Israel e Irán

El matinal de Canal 13, “Tu día”, se prepara para tener una novedad importante desde este viernes 27 de junio, sumando a José María Del Pino, quien ha destacado como corresponsal en Estados Unidos y ha estado en importantes coberturas periodísticas en el extranjero, al panel, acompañando así a los animadores Priscilla Vargas y José Luis Repenning.

Así, sobrte su llegada al matinal, Del Pino señaló que “para mí es un honor que este tremendo equipo haya confiado en que puedo ser un aporte en el estudio. Hemos vivido a la distancia huracanes, elecciones, conflictos, cambios de mando y tantas otras cosas. Ahora vengo con todo mi compromiso y profesionalismo a sumar a esa base sólida que ya está formada”.

Respecto a cómo será su participación en el matinal, José María añadió que “en la audiencia del matinal está el alma de Chile: la mamá que se saca la mugre por su familia, la tercera edad que muchas veces enfrenta la soledad o el trabajador de consultorios, oficinas públicas o bancos, a quienes acompañamos cada mañana. A veces nos miran de reojo, otras con atención total. Y es ahí donde está el verdadero deber: el matinal es una ventana al mundo, pero también una caja de resonancia de los dolores de nuestra sociedad”.

En ese sentido, la nueva figura de “Tu día” enfatizó que “me encantaría tratar de explicar desde Chile un mundo que cada día se nos presenta más complejo, y también poner muchas veces la pausa para el análisis”.

De Estados Unidos al matinal

En tanto, al ser consultado sobre cómo visualiza el cambio de estar reporteando en Estados Unidos a instalarse en el set del matinal de Canal 13, José María Del Pino señaló que “la oportunidad de ser corresponsal en Estados Unidos fue un verdadero regalo de la vida. En estos tres años me tocó vivir momentos como atentados presidenciales, elecciones, huracanes, accidentes aéreos, una Copa América… y en cada etapa, ya sea en el estudio o reporteando, aprendí muchísimo”.

Finalmente, sobre el desafío que comenzará a enfrentar, el periodista chillanejo confesó que “yo crecí viendo el 13… y terminé trabajando en el 13, y ahora siento que llego, por fin, a mi tribu, al lugar donde pertenezco. Me emociona muchísimo, incluso me da ansiedad rica, pensar en caminar por esos pasillos y recorrer mi casa. Parto en el matinal, pero sueño con que vengan muchos más años y desafíos. Este es un salto enorme en mi carrera. Se cierra una etapa de trabajar solo a la distancia y comienza otra, de trabajo colectivo y creación, que me tiene absolutamente entusiasmado y agradecido”.