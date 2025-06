Gissella Gallardo reconoció que se arrepiente de haber perdonado infidelidades de Pinilla: “Era algo que yo no merecía”

Este martes, en una íntima conversación en el programa Hay que decirlo de Canal 13, Gissella Gallardo sorprendió con una fuerte autocrítica sobre su pasado sentimental. Al hilo del debate generado por las recientes declaraciones de Daniela Aránguiz —quien confesó haber perdonado infidelidades de Jorge Valdivia por su familia—, Gallardo compartió su propia experiencia con Mauricio Pinilla, padre de sus hijos y expareja.

“Yo jamás perdonaría una infidelidad por plata”, aseguró la periodista, descartando cualquier vínculo entre el perdón y los beneficios materiales. En esa misma línea, recalcó: “Yo tampoco intercambiaba regalos como otras personas, jamás fue eso”.

Gallardo fue tajante al recordar el doloroso proceso que vivió, especialmente por cómo se justificaban las infidelidades en su relación. “En mi caso, aunque todo el mundo habla de 1.500 infidelidades de Mauricio, y él era tan cabro chico que peleábamos un viernes, habíamos terminado, entonces él se sentía con la libertad de salir con otras niñas”, relató. “Para mí esas cosas eran infidelidades, pero para él no, a eso me refería yo”, explicó.

A sus 43 años, la periodista aseguró que no volvería a tomar las mismas decisiones. “Me arrepiento hoy, con 43 años y viéndolo desde este lado, no hubiese aguantado ni una y es lo que trato de enseñarle a mis hijas, sobrinas y todo el mundo”.

Ante la pregunta de qué le diría a su yo de 20 años, fue enfática: “Escapa, corre, ninguna posibilidad”. Pese al dolor que vivió, reconoció que hoy intenta reconstruir su vínculo con Pinilla: “Hoy tengo una familia preciosa, con Mauricio estamos recomponiendo esto, pero lo pasé muy mal, lo pasé pésimo, sufrí muchísimo”.

“Creo que no era algo que yo me merecía […] Eso me ha hecho perdonarme a mí misma, haberme dejado de lado”, reflexionó. Y cerró, sin rodeos: “Perdoné por el amor que sentía por Mauricio, nada más que por amor”.