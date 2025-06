Hugo Valencia y Daniella Campos protagonizan tenso momento en pantalla en medio de debate por show erótico de Camila Polizzi

En unos días más, la principal imputada del denominado Caso Lencería, Camila Polizzi tendrá dos días libres de su arresto domiciliario total, instancia que usará para realizar un show erótico, lo que ha sido motivo de análisis y de debate en diversos programas de televisión.

Justamente ese caso estaban analizando en el espacio Zona de Estrellas de Zona Latina, cuando los panelistas Hugo Valencia y Daniella Campos protagonizaron un tenso momento en pleno debate.

Todo comenzó cuando Daniella Campos argumentó comparando la situación de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, con la que vive Camila Polizzi.

“¿Por qué nosotros alegábamos tanto el abuso de la figura del hijo de Cathy Barriga para no enfrentar la justicia y para no hacerse responsable de lo que tenía que hacerse responsable? Porque ustedes parece que no saben cómo se llevan detenida a la gente. A las mujeres les quitan los hijos, se los mandan al Sename y se van presas. Así es la justicia. Yo no puedo entender y no puedo poner los hijos de Camila Polizzi como argumento para que la señora tenga permiso o no para ir a trabajar a un club nocturno. Porque esa señora le robó a la gente más pobre…”, señaló Campos.

En ese momento, Mario Velasco tomó la palabra para señalarle “Dani, estás emitiendo un juicio de valor que todavía no lo determina la justicia”, lo que la panelista contestó con un irónico “disculpen compañeros, están muy perspicaces hoy día... no me parece una justificación válida el que tenga dos hijos y que la justicia tenga que darle permiso para ir a trabajar a un club nocturno”.

El encontrón de Hugo Valencia y Daniella Campos

En ese instante, Hugo Valencia tomó la palabra para señalar las diferencias entre ambos casos, indicando que “cuando hicimos la comparación con Cathy Barriga, yo señalé, a modo de especulación, que en la evaluación que hizo el juez tiene que existir también el entorno social en el que están sometidos esos menores de edad. En el caso de Cathy, hay abuelos paternos, abuela materna, hay un padre, hay un entorno que al parecer no existe en este caso. Entonces, sí es distinto”, dijo.

Argumento que fue interrumpido por Daniella Campos, quien le contestó en tono desafiante: “¿pero sabemos que no existe, Hugo? Te estoy preguntando”.

“Es que nunca terminamos, Daniella, de entregar los argumentos… ¡Y tú interrumpes! Cuando nosotros lo hacemos contigo, tú te enojas, te exasperas…”, le contestó Valencia, con notoria molestia por la interrupción de su compañera, la que no se quedó ahí y volvió a señalar: “Hugo, acabo de preguntar. ¿Sabes lo que estás diciendo?.

Hugo Valencia, ya visiblemente molesto le reiteró que “acabo de decir que, a modo de especulación, creo que el juez ha hecho salvedades en relación a los entornos sociales de cada persona que va a hacer una solicitud como ésta”.