Regresando con todo: Yamila Reyna se atrevió a incursionar en “Top Chef VIP” tras accidente en otro programa de cocina

Más de un retorno ha tenido la actriz Yamila Reyna durante las últimas semanas: ella volvió a los bares a presentar su show de stand up y regresó a un programa de cocina después de que un accidente la dejó fuera de competencia en “MasterChef VIP”.

Durante su presentación en el lanzamiento oficial del programa “Top Chef VIP” de Chilevisión, ella confesó que tuvo temor de regresar a la cocina después de cortarse el dedo. “Vuelvo a la cocina después de 3 años de no cocinar absolutamente porque el accidente me dejó muy traumada”, señaló.

En conversación con Publimetro, Reyna habló sobre su retorno a las cocinas, y confesó estar “muy emocionada, desafiándome constantemente en cada capítulo. No ha sido un camino fácil, pero bueno, de eso se trata un poco mi vida”.

En esa misma línea, al momento de comparar con su experiencia en “MasterChef”, Reyna señaló que esto conlleva el “desafío de volver a reencontrarme con las cocinas después de tres años”.

“Esta cocina es muy exigente, es más exigente que MasterChef, por ende me ha sido más difícil subirme al proyecto. Siento que tengo que correr muy fuerte para que no se me vaya el tren, y para mí ha sido súper difícil. Amo las cocinas, me gusta mucho el proyecto y me ha costado cada capítulo ha sido muy difícil para mí acoplarme y hacer buenos platos”, continuó.

Si bien Yamila era una de las participantes más destacadas durante el programa de Canal 13, esto no se ha repetido hasta el momento. “Acá me ha costado un poco más que me vaya bien. No me ha ido mal, pero como que siempre mis platos tienen un ‘pero’. Eso te pega en el ego, te frustra, porque estudio tanto y no logro convencer al jurado”, reconoció.

El regreso de Yamila a la comedia

Al mismo tiempo que se sumó a este proyecto, Yamila Reyna estaba volviendo a incursionar en el mundo de la comedia, y regresó a los shows de stand up. “El retorno a los bares ha sido también un gran desafío, pero ha sido bonito”, partió contando.

“Yo amo el público en vivo, amo reencontrarme con el público desde ese lugar y ha sido una bonita experiencia. Ahora lo tuve que parar por este proyecto porque la verdad me demanda todo mi tiempo, pero cuando termine este proyecto, vuelvo con todo.

Este sábado 28 de junio será el último show de Yamila Reyna en el Bar Comedy por la duración de las grabaciones del programa de cocina. “De verdad no tengo el tiempo, no tengo la energía ni el tiempo para poder seguir adelante con los shows en la noche”, confesó.

Sin embargo, Yamila contó que un rol al cual no regresaría por lo pronto es a la animación como lo hizo en TVN. “Si vuelvo a la tele lo haría solamente en un proyecto formato como éste. Un formato que tenga que ver con la entretención. No me veo haciendo otra vez un matinal”, cerró.