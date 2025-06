Cruzó fronteras y llegó a la farándula europea: Antonella Ríos recibió respuesta de la joven que acusó a Alejandro Sanz

En un cahuín internacional está involucrada la actriz y panelista de “Que te lo digo”, Antonella Ríos, quien con un pantallazo subido a sus historias de Instagram, llegó al Viejo Continente donde fue respondida por una mujer que está en el ojo del huracán en España.

Se trata de Ivet Playá, la mujer que denunció al cantante español Alejandro Sanz de malos tratos durante una relación que mantuvieron cuando ella tenía 18 años y él 49. Ella realizó una acusación pública a través de sus redes sociales.

Playá señaló que su relación terminó convirtiéndose en una “terrible pesadilla”, y agregó que se sentía engañada, utilizada y humillada por el cantante, a quien acusó de espionaje. “Sus acciones llegaron a traspasar cualquier limite de lo que considera moral o humano”, añadió.

Por su parte, Sanz también se refirió públicamente sobre esta controversia, y señaló que “Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que ese sentimiento se haya roto ahora”.

La respuesta de Ivet a Antonella Ríos

Bueno, ¿cómo entra Antonella Ríos en este embrollo? La actriz publicó un pantallazo de un intercambio de mensajes con el cantante español, a quien saludó por mensaje directo de Instagram, y él le terminó respondiendo 6 años después, lo cual volvió a contestar con un “un gusto saludarte” en el año 2023.

Él sigue a Antonella a través de dicha plataforma, y la actriz escribió “llegué tarde con esta reacción a mi mensaje incipiente con Alejandro Sanz. Corría el año 2017 y una inocente Antonella le escribe al mismísimo Alejandro Sanz".

“Siempre me ha gustado su música. Su música, sí, créame señora, señor. Entonces, para bromear yo subo esto“, y mostró la historia en donde señaló que ”llegó su momento".

Esta imagen llegó a Playá, quien le terminó respondiendo a Ríos. “Hola Antonella. He visto tu story de tu conversación con Alejandro. ¿De qué ha llegado tu momento?“, escribió Ivet.

La sorpresa de Antonella

A propósito de esta revelación de Ríos, ella fue consultada sobre esta historia por sus compañeros de “Que te lo digo”. Ellos volvieron a ver el pantallazo de la “conversación” entre Ríos y Sanz, y le primera dijo que leyó ese “Hola” como “muy sensual” y aseguró “que quería conmigo”.

Ella dijo que Ivet le respondió, pero que en todo momento era un broma de parte de Ríos. “Yo bromeando, 6 años después me responde, a quién le importa, no me interesa. Bromeándome a mí porque muy ninguneada... y me escribe la que funó a Alejandro Sanz”.

“Yo quedé helada, no sé si contestarle o no, de qué llegó mi momento, (quizás pensó) que me estaba burlando de ella”, continuó Antonella.

Sergio Rojas destacó que ahora su amiga está llegando a la farándula internacional, y la actriz respondió con un tono jocoso “me están llamando de Antena 3. Europea, europea (...) yo estoy cruzando continentes”.

“Lo encontré cuático de que me haya respondido porque yo no la etiqueté. Alguien le sacó el pantallazo (...) imagínate cómo le debe tener el buzón a la polola de Alejandra Sanz, si a mí me escribió”, cerró Antonella Ríos.