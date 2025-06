“Ella quería dejarme a mí como...”: Antonella Ríos desclasificó encontrón que tuvo con Cathy Barriga en “Me Late”

Los exintegrantes de “Me Late” no tienen la mejor opinión de su excompañera de panel, Cathy Barriga, quien lleva años siendo investigada por sus acciones durante su gestión como alcaldesa de Maipú.

En el capítulo de este martes, en “Que te lo digo” discutieron el conflicto entre Barriga y la periodista Andrea Monsalve, el cual nació producto de los celos de la “Robotina”.

El periodista Luis Sandoval puso sobre la mesa Cathy tuvo que haber visto algo que levantara sus sospechas, lo que fue echado a tierra tanto por Sergio Rojas como por Antonella Ríos, quienes no creían que necesitara un hecho concreto para tener celos.

“Trabajamos con ella, y se fijaba en la ropa que ocupaba la otra mujer, lo que hace ella es competir con las otras mujeres porque quiere ser ‘la más rica’, ‘la más deseable’, y que nunca otra persona osara distraer a su esposo”, afirmó la actriz.

El conflicto de Antonella Ríos con Cathy Barriga

A propósito de esta conversación, Antonella Ríos recordó uno de los conflictos que tuvo con Cathy Barriga durante la época de “Me Late”. “Yo sé que sobrerreacciono, pero a veces veo debajo del agua y soy media bruja”, partió.

“Una vez en el camarín ella estaba lista, porque ella llegaba lista y radiante, nunca la vimos chascona como la vimos en la cárcel. Yo estaba con el mismo look como cuando entró a la cárcel, chascona, me estaba haciendo en el estudio”, puso en contexto.

“Ella graba, y uno cuando se ve indigna no quiere que la suban a redes sociales. Ella se grabó y se veía estupenda, rica, porque lo es, y me graba a mí con las mechas como la Chimoltrufia, como la amiga de la Denisse Campos”, continuó.

Antonella decidió encarar a Cathy, a pesar de que sus compañeros le decían que estaba exagerando. “Digo en el chat grupal: ‘oye me parece nada que ver que subieras la imagen, en donde yo no te he dado la autorización para que me subas en esas condiciones’. Paupérrima me veía, con las mechas paradas... no estaba en mi mejor momento, indigna”, desclasificó.

La actriz señaló que la exalcaldesa se veía estupenda, y que Jessica Rabbit no era nada en comparación. “Lo sube con suqué para competir. Ella quería dejarme a mí como la Chimoltrufia, como la Bruja del ‘71. Ella era la Popis y yo la Chilindrina (...) Debajo de eso había una intencionalidad”, afirmó Ríos, quien logró que Barriga terminara bajando la historia.