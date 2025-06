“Hablando televisivamente...”: Daniela Aránguiz entregó los motivos de por qué prescindiría de Paula Escobar en el panel “Only Fama”

El clima laboral dentro del programa de Mega, “Only Fama”, ha sido tema de conversación en la farándula nacional. En diversos paneles se ha especulado de que existe una mala onda dentro de ciertos panelistas y Danilo 21 le consultó directamente a Paula Escobar si es verdad que se lleva mal con Daniela Aránguiz.

El tiktoker entrevistó a la exintegrante de “Que te lo digo” en su podcast “Juzgamos y nos funamos”, y aseguró que Aránguiz comentó que no saldría a comer con ella durante uno de sus capítulos de su programa “Sígueme”.

“Yo en general como Paula, yo llego a mi pega, hago lo que tengo que hacer, buena onda siempre. Yo no me llevo mal con nadie, que yo sepa. Ahora, si es que ellos se llevan mal conmigo es otro tema”, respondió la periodista.

La sincera respuesta de Daniela Aránguiz

Por lo mismo, Daniela Aránguiz fue consultada por Zimdecker en la “La Noche Premia” sobre qué panelista del programa “Only Fama” ella prescindiría si tuviera injerencia en esas decisiones en el espacio.

“La verdad yo creo que todos cumplimos un rol súper diferente en el programa. Hablando televisivamente, yo creo que Mariela Sotomayor es un personaje y es ‘la lengua del pueblo’; yo soy la figura farandulera del programa; y hay dos roles de periodistas que son informativos que son Michael (Roldán) y Paula, que para mí ocupan un rol muy similar”, partió.

“Obviamente, por amistad, yo no sacaría a Michael porque lo amo y me encanta cómo lo hace. Si yo tuviera que descartar a alguien sería a quien no es mi amiga, que no lo hago porque hace mal su pega, si no es porque cumple el mismo rol que otro panelista”, añadió antes de decir directamente que si tuviese que prescindir de alguien del panel de “Only Fama” sería Paula Escobar.