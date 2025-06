“Plena en todos los ámbitos de mi vida”: Mónica Godoy habló de su relación de pareja previo al estreno de Top Chef Vip

La actriz Mónica Godoy es parte de los 18 participantes que estarán en el programa de cocina Top Chef Vip, contexto en el que conversó con Chilevisión y abordó parte de su relación de pareja con un ciudadano español, asegurando que actualmente se siente “plena” en todos los aspectos de su vida.

En ese sentido, Mónica Godoy indicó de partida que “no quiero hablar mucho porque mi pareja no tiene que ver nada con el mundo del espectáculo, y no quiero pasar a llevar ni incomodar a nadie. No tengo nada que ocultar, estoy súper contenta”.

“Estoy muy feliz y eso es lo que importa”

De acuerdo a lo que indicó la actriz, pese a que ha mostrado a su pareja en algunos posteos en redes sociales, son pocos los antecedentes y detalles que se conocen de él, señalando que “sólo saben que tengo pareja y que es guapísimo, además, y que estoy muy feliz, y eso es lo que importa“.

En tanto, agregó que actualmente se siente “plena en todos los ámbitos de mi vida" y añadió que espera poder usar la influencia de la cultura española a su favor en el programa de cocina que comienza el próximo lunes 30 de junio.

“Yo voy mucho a España. Tengo un lazo importante con ese país, viví allá, tengo una familia maravillosa de amigos. Voy con mis hijas frecuentemente allá”, dijo Mónica Godoy.

Además, al ser consultado sobre si su pareja le ha entregado algunos consejos de recetas españolas, la intérprete señaló que “hay dateo, pero yo viví en España y salgo mucho a comer allá, entonces tengo la memoria del gusto y eso me ha ayudado muchísimo“.