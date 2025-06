“Probar algo nuevo será interesante”: participación de Luis “Mago” Jiménez en Mundos Opuestos se verá este lunes en pantalla

Asegurando que “me gustan las competencias y creo que probar algo nuevo será interesante”, Luis “Mago” Jiménez anticipó su llegada al reality show de Canal 13, Mundos Opuestos, la que se verá este lunes 30 de junio en pantalla y que ha sido ampliamente esperada por los seguidores del espacio de telerrealidad.

Así, previo a la llegada del deportista al encierro, el “Mago” Jiménez destacó que “espero estar cómodo” y que espera hacerlo “lo mejor posible y, como es en equipo, voy apoyar a los compañeros para que lo hagan lo mejor posible y poder estar así con las mejores comodidades”.

En tanto, al ser consultado sobre cómo enfrentará las intensas competencias físicas, Luis Jiménez indicó que “no es que haya entrenado mucho, entreno lo normal después de que dejé de jugar, o sea, después de que dejé de jugar no me dedico al deporte en sí, pero sí sigo manteniéndome atlético por decirlo de alguna forma, en movimiento. En ese sentido, voy a dar todo lo que pueda”, añadiendo que “la idea es llegar lo más lejos posible, eso es lo que me motiva. Quiero llegar lo más lejos posible, pero ante todo divertirme”.

Sus hijos fueron clave para su llegada al reality show

El exmarido de María José López contó además que estar en un reality “es algo diferente a lo que he hecho en toda mi vida”, y agregó que no le incomoda el encierro, ya que es algo que ha experimentado en las concentraciones, aunque reconoce que no será lo mismo.

“Estar encerrado creo que es difícil. Yo no sé lo que es la realidad de un reality, yo sé lo que es un encierro por haber estado en concentraciones, pero en realities debe ser muy distinto… y vamos a ver cómo es. Va a ser una experiencia nueva y espero vivirlo de la mejor manera”, dijo.

Por otra parte, Jiménez también reveló que sus hijos fueron fundamentales a la hora de decidir su entrada a Mundos Opuestos.

“Mis hijos están contentos de que participe, con ellos lo conversé y están felices de que participe. Para mí era lo más importante. Si mis hijos me hubieran dicho que no, no hubiera entrado, así que creo que cuando me vean de seguro serán ultra fans míos (...) Lo que más me motiva es vivir una experiencia nueva como ésta, voy con todas las ganas y dispuesto a pasarlo bien”, cerró diciendo el exfutbolista.