“Se transformó en algún momento como en un deporte nacional”: José Antonio Neme se sinceró respecto al bullying y cómo le afectó en su vida

Al más reciente capítulo del pódcast de la periodista Javiera Quiroga, llamado Más Que Titulares, estuvo de invitado el animador estrella de Mega en la actualidad: José Antonio Neme.

Y en la conversación de más de una hora, los colegas conversaron acerca de la infancia del comunicador con una marcada soledad, sobre el impacto del bullying escolar por su orientación sexual, respecto a su rol en el canal y su característico estilo al hueso.

¿Cómo ve el bullying José Antonio Neme?

Cerca del primer cuarto de hora de la entrevista, la periodista le preguntó a Neme acerca del bullying, de que esos momentos a uno lo acompañan por el resto de la vida si no los trata bien.

“Yo creo que somos un país bien bullyineador en general. O sea, creo que hay una necesidad media tóxica aquí como de marcar cierta diferencia, cierta exclusividad, que no sé a qué responde”, introdujo José Antonio.

“Quizás la respuesta es más sociológica y de psicología social, pero hay alguno en el chileno, en la mayoría de nosotros, que queremos ser exclusivos, distintos, y ciertamente con herramientas que desde algún lugar, probablemente cultural, nos dicen que somos superiores”, continuó el conductor del matinal Mucho Gusto.

Luego, ejemplificando su punto, el comunicador señaló: “Entonces, nos pasamos la vida haciendo cismas entre el gordo y el flaco, el alto y el bajo, el moreno y el menos moreno, el hombre y el no hombre, la mujer y la distinta: en esa búsqueda como del ghetto medio aristocrático que es un título bien pachorro, que no tiene ningún trasfondo; ninguno de nosotros es nieto de la reina Victoria ni cerca de eso: hay una base de eso”.

“Y sobre eso se construyen las relaciones sociales que son bien pueblerinas... quizás viene un poco de latifundio, así como nuestra raíz más rural, porque es una ciudad como Ciudad de México, Sao Paulo, Tokio o Nueva York, donde viven 20, 25, 30 millones de personas, no sé si hay una lógica como de yo soy de cierto grupo, yo pertenezco a tal, yo soy de allá y ustedes de acá”, siguió el también conductor de Only Fama junto a Francisca García-Huidobro.

“El bullying tiene más que ver con el que lo hace”

Después, Neme confesó que “el bullying se transformó en algún momento como en un deporte nacional. Y el bullying, básicamente, tiene poco que ver con el otro... tiene más que ver con el que lo hace, porque yo hago un bullying para qué, para disminuirte frente a mí en el fondo, o sea, soy yo el que necesita subir dos peldaños sobre ti, entonces, para eso necesito disminuirte desde algún lugar, por tu género, por tu condición, por tu religión, por tu origen, por tu forma de vestir, por tu forma de hablar, en fin”.

“Creo que eso habla de una sociedad un poquito como veleidosa, media acomplejada, como una condición de país pequeño que como que no nos gusta mucho aceptar una suerte de indefinición cultural porque en realidad los chilenos –con todo el cariño del mundo– tampoco tenemos una voz cultural muy potente en el concierto planetario: estamos todo el rato necesitando de elevarnos frente a un otro”, argumentó.

“¿Por qué no asumir que somos una nación Latinoamericana, mestiza, con pelo mecha de clavo, pequeña? Somos pocos, además: caguémonos de la risa, Y malos para el fútbol, pero bueno para la talla, para el hueveo, para bailar, pero no bailamos tan bien como los caribeños, pero somos buena gente, dicharacheros, picarezcos, de buen humor, buenos para el trago”, dijo.

¿Cómo le afectó el bullying al periodista de Mega?

Tras su intervención, Javiera quiso saber cómo le afectó el bullying. Frente a esto, José Antonio reconoció que “me parece que me ayudó después de todo: hoy día no tengo ningún pudor. O sea, si alguien me dice ‘ay, que parece una mujer, una fleta, se le queda la patita atrás, se le derrite el helado, se le apaga el calefon, un put*, un marac*’: sí, soy un put*, un marac*... sí soy eso, ¿cómo voy a andar diciendo que no soy lo que soy? No me afecta a sexualidad que tengo, no la niego. Obviamente que me gustan los hombres y tengo orgasmos con hombres: está perfecto y me encanta”.

“Pero me pasa que el bullying me hizo más descarado. Probablemente alguien está mirando esto y está diciendo ‘qué cínico... está hablando groserías o pornografía’: bueno, eso es problema suyo; vea otro pódcast”, añadió el rostro de Mega.

“El punto es que, al estar sometido a esa humillación colectiva que significa el bullying, en algún momento –es muy cliché lo que voy a decir– se te engruesa la piel, a tal punto que te vuelves insensible a una serie de estupideces”, sentenció así el bloque.