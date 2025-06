Camila Nash causó revuelo por entrevista en México: aseguró que es “súper famosa” en Chile

La exchica reality Camila Nash volvió a estar en el centro de la polémica, luego de que se viralizara una entrevista que concedió en México y en la que, con un notorio acento azteca, aseguró ser una figura pública muy reconocida en Chile. Las declaraciones no solo sorprendieron por el contenido, sino también por el cambio en su forma de hablar, lo que provocó una ola de comentarios en redes sociales.

PUBLICIDAD

Desde agosto de 2022, la exintegrante de “Mundos Opuestos” se encuentra radicada en Ciudad de México, donde ha desarrollado una carrera como modelo de contenido para adultos y coach motivacional. Sin embargo, en conversación con el pódcast Lidera T, hizo una serie de afirmaciones sobre su experiencia viviendo en el extranjero y su estatus en Chile que no pasaron desapercibidas.

“Soy famosa, entonces al tomar la decisión de venirme acá a Ciudad de México, dejé un montón de privilegios pues y estuvo re loco porque nadie me conocía”, comentó Nash al inicio de la conversación, en un tono marcado por su nuevo acento mexicano.

Según relató, en su país de origen es reconocida constantemente por la gente. “El año pasado fui a Chile y el señor del Uber me dice ‘me puedo sacar una foto con usted’ y yo ‘no hombre todas las que quieras, allá nadie me pela, por favor tome de mi tiempo, conversemos’”, expresó, generando diversas reacciones entre los cibernautas.

La modelo insistió en que en Chile “sí genero mucho afecto, me piden fotos en la calle, me saludan, pues me conocen muchísimo y quizás pienso yo que inconscientemente si yo ya necesitaba un break de toda esa atención porque sí tiene cosas muy padres, también se pagan bastantes costos de ser súper famoso”.

Además, Nash contrastó la exposición mediática de su país con el anonimato que, según ella, vive en México: “En Chile todo el mundo está pendiente de ti, hay mucho juicio, mucha mirada pública. Mi país es pequeño, entonces las figuras que somos conocidas somos muy conocidas y nos topan en todas partes... al llegar a México descansé un poco de eso que honestamente sí lo extraño”.

Y cerró con un particular recuerdo: “Tipo, llego a un antro y es como, ‘córranse que viene la Camila no, córrete córrete, que pase ella’. Acá no po, acá yo me formo y así un montón de detalles en el día a día que sí fue un cambio del cielo a la tierra”.

PUBLICIDAD

Estas declaraciones no tardaron en viralizarse, generando un amplio debate en redes sociales. Algunos usuarios criticaron duramente su forma de hablar, y otros cuestionaron la veracidad de sus dichos: “No sé qué da más vergüenza, si su realidad alterada o el acento mexicano forzado”; “Ni la Tanza se atrevió a tanto”; “Santa Isabel dice que no la conoce”.

Frente al revuelo, Camila Nash no se quedó callada. A través de sus redes sociales reaccionó molesta, especialmente con quienes se burlaron, incluso rostros conocidos como Paula Escobar. “Créete el culo porque lo eres, mi amor. Cuando te digan ‘ay, baja los humos’, yo te digo sube los humos. Obvio, todo parte por uno mismo... Todos esos envidiosos que no tienen nada mejor que hacer que hablar de ti, dales material”, escribió.