Francisco Kaminski rompe el silencio tras comentario de su madre contra Carla Jara: “Mi mamá sabe el daño que me hicieron”

Francisco Kaminski abordó públicamente el revuelo que generó su madre, Ximena Candia, tras un polémico comentario dirigido a Carla Jara, su expareja y figura televisiva. Todo ocurrió a raíz de una publicación del comediante Diego Urrutia, actual expareja de Jara, en la que se refirió al quiebre amoroso entre ambos.

“Qué difícil es ofrecerle paz a una persona que está acostumbrada a vivir en caos y guerra”, escribió Urrutia en sus redes sociales. Muchos interpretaron esta frase como una indirecta para Jara, lo que generó múltiples reacciones, pese a que el comediante no confirmó que fuera dirigida a su expolola.

Una de las más comentadas fue la de Ximena Candia, madre del locutor radial, quien escribió en una cuenta de Instagram que replicó el mensaje: “Esta mujer nunca va a poder vivir en paz ya que todo se devuelve”. La publicación fue posteriormente eliminada por la propia Candia.

La frase no pasó desapercibida y volvió a poner el foco sobre la familia Kaminski. Consultado por esta situación en el programa No es lo mismo de Tevex, Kaminski defendió a su madre y reveló su conversación con ella tras la polémica.

“Perdón, pensé que nadie lo iba a leer. Cerré Instagram, cerré Facebook, cerré todo”, fue la explicación que le dio Candia a su hijo, según relató el propio comunicador.

En esa misma línea, Kaminski sostuvo: “No lo encuentro nada de malo. Encontraría más malo que una mamá no reaccionara. Porque mi mamá sabe realmente el daño que me hicieron y sabe la verdad de las cosas”.

Además, el locutor recordó una antigua situación con su exsuegra, la madre de Carla Jara, para contextualizar su postura: “¿No se acuerdan de que la mamá de la Carla me puso una foto de unas ratas? Eso es grave. Eso es una falta de respeto, una descalificación”, dijo, apuntando que esa situación no recibió el mismo nivel de cuestionamiento mediático.

Finalmente, Kaminski cerró con una reflexión: “Insisto, acá no hay una descalificación, es una opinión. Yo no me puedo hacer cargo por lo que opine mi mamá. Ella puede opinar como cualquier ser humano”.