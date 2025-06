¡La llama del amor en Mundos Opuestos!: Salen a la luz nuevas imágenes de coqueteos entre Disley Ramos y Luis “Mago” Jiménez

No ha ingresado al reality y ya ha sido de los nombres que ha dado más que hablar. Y es que un exfutbolista, que hará su arribo a Mundos Opuestos 3 el próximo lunes 30 de junio, ya está coqueteando con una compañera: nos referimos a Luis “Mago” Jiménez con Disley Ramos.

Si bien hace una semana se filtraron imágenes comprometedoras entre ambos, la mejor amiga de la joven actriz reconoció que se conocías desde antes de ingresar.

En específico, en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), Claudia Campaña, la amiga de la influencer, reconoció que “lo hemos topado algunas veces en eventos. Se saludaban y había buena onda. Se cachaban algo y, a lo mejor, cuando entró al reality, él dijo ‘este es mi momento’”.

Además, confesó que el exmediocampista de Palestino encajaría con los atributos que Disley busca en una pareja. “Al ser futbolista, imagino que debe ser medio líder. A Disley le gustan los hombres macho alfa, que tengan personalidad, sentido del humor parecido a ella. Quizás por ahí le fue gustando”, contó.

Las nuevas imágenes entre Luis Jiménez y Disley Ramos

Hace unos días, la fotografía que se había filtrado entre ambos mostraba al “Mago” Jiménez relajado en el jacuzzi mientras Ramos lo acariciaba: ambos mirándose fijamente.

En esta ocasión, son dos nuevas imágenes que salieron a la luz. Una es del exfutbolista recostada boca arriba en una cama y, aparentemente, la joven influencer le está echando crema o algún producto facial.

En la otra vereda, el segundo registro deja más que clara la relación: Disley, a ojos cerrados, se le ve con sus brazos en la nuca de Luis, mientras él sonríe.

A continuación te dejamos las imágenes:

Disley Ramos y Luis Jiménez ("Mundos Opuestos 3"/Canal 13)

¿Hay más parejas o acercamientos en el reality?

El próximo domingo se cumple un mes desde que volvió a la pantalla chica el reality más exitoso en la historia y ya hay relaciones que podrían seguir en algo más.

Sin ir más lejos, Diego Venegas estuvo coqueteando con dos de sus compañeras: Valentina Concha e Ignacia Michelson. Con la última chicha nombrada ha tenido un acercamiento que al parecer va en serio.

Quien no ha corrido con la misma suerte es Fernanda Valenzuela, conocida como “Chilota”, quien le ha dejado en claro a Yuhui Lee lo que siente por él, no obstante, el participante chino tiene polola y prefiere la amistad de su compañera, algo que no se lo ha tomado muy bien.

Otros participantes que han intentado acercarse a algunas compañeras son Yoan Curtis y Joché Bibbó. Además, Alan Didier le hacía ojitos a Scarlette Gálvez, aunque ella no quiso nada más con él, al menos en los últimos capítulos emitidos.