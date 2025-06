¿Por qué los canales dejaron de lado el área dramática?: Ricardo Fernández entregó su visión sobre el escenario actual de la ficción televisiva

Un nuevo desafío asumió el actor Ricardo Fernández en la pantalla chica, él se convirtió en uno de los nuevos participantes de la tercera temporada de “Top Chef VIP”, la competencia de cocina que se emitirá por la señal de Chilevisión desde este lunes 30 de junio.

Durante el lanzamiento del estelar, Publimetro conversó con Fernández sobre esta nueva aventura laboral. “Lo mío es el teatro, el cine, las teleseries, las series, en fin. Y es totalmente inaugural para mí hacer un programa de televisión, que decido hacerlo exclusivamente porque me gusta mucho la cocina”, partió comentando.

“Pero no es fácil estar siendo uno mismo. Hay cosas que tienen que ver con todos los elementos que tiene un programa de televisión que hay que ajustarse, pero ya estoy más acostumbrado. Ha sido muy nuevo para mí habitar ese espacio de programa televisión, ha sido complejo, pero ya estoy más avanzado”, añadió.

¿Por qué los canales ya no apuestan por las teleseries?

El oficio de Ricardo Fernández está en las tablas, al frente de la cámara interpretando un personaje dentro de una propuesta de ficción. Sin embargo, el mercado laboral para este rubro está cada vez más acotado con solo un canal con una activa área dramática, Mega.

Ante escenario, se le consultó al actor sobre su visión de por qué los canales ya no están apostando por el área dramática. “Por cómo está el mercado, las inversiones en ficción. Es decir en teleseries específicamente, son muy riesgosas”, explicó.

“Los canales pierden mucho cuando las teleseries no les va bien. Ya no existe el mercado que existía antes, que podían sostenerse dos canales relativamente bien. Y es una pena porque es un mercado, hay mucho actor que no está haciendo teleserie, mucho actor desempleado”.

“Lamentablemente se está abriendo otro espacio, el mismo Mega va a ser un reality en vez de una teleserie. Con todo el respeto a los reality, me parece que un proyecto ficción en términos de entretención tiene mucho más riqueza que un reality y en ese sentido me parece lamentable que se siga estrechando el mercado”, opinó.

No obstante, él rescató el surgimiento de nuevos espacios en donde se puedan realizar obras de ficción como en las plataformas digitales. “Al mismo tiempo han aparecido las plataformas, también me tocaba hacer un par de series ahí, pero así todo no es suficiente”.

“Entonces, es una pena. Yo deseo de todo corazón que en algún momento los canales vuelvan a tomar las áreas dramáticas porque han sido el corazón de los canales. Entonces ojalá que eso ocurra”, cerró Ricardo Fernández.