Segunda vez en Chile: Kendrick Lamar regresa al país con show en el Estadio Monumental

Durante este viernes 27 de junio se confirmó el regreso a nuestro país de una de las figuras más influyentes del rap y la cultura hip hop en todo el mundo: Kendrick Lamar, quien se presentará el próximo martes 7 de octubre en el Estadio Monumental David Arellano.

Esta fecha es parte de su gira llamada Grand National Tour, con eventos agendados en Latinoamérica, luego de sus sold outs en Norteamérica, aunque también tendrá paradas en Europa, Reino Unido –en compañía de su compatriota y colega SZA– y Australia.

¿Cuándo y dónde se vendarán los tickets?

Los fanáticos del autor de éxitos como Not Like Us, Money Trees, Humble, All The Stars, entre tantos más, podrán acceder a la preventa desde el próximo martes 1 de julio, a eso de las 12:00, gozando de un 20% de descuento para los clientes Entel, o bien, si se paga con tarjetas Scotiabank. Por su lado, la venta general comenzará desde el jueves 3 de julio a las 12:01, todo a través del sistema de Ticketmaster.cl.

Como si fuera poco, además, en el concierto estarán los artistas argentino CA7RIEL & PACO AMOROSO, quienes serán invitados a todas las fechas del tour en Latinoamérica.

Sobre Kendrick Lamar

El rapero norteamericano es reconocido por su capacidad para mezclar hip-hop con géneros como soul, funk y jazz, sumado al contenido de sus letras en temas como la religión, desigualdad, salud mental y política. De hecho, por ejemplo, en 2015 lanzó To Pimp a Butterfly, un álbum inspirado en su visita a Sudáfrica y a la cárcel del expresidente de aquel país, Nelson Mandela.

En su vasta carrera, el artista de 38 años ha recibido 22 Premios Grammy, 5 Billboard Music Awards, 11 MTV Video Music Awards, un Brit Award, dos American Music Awards, un Pulitzer Prize –por su disco HUMBLE., siendo la primera vez que un álbum de rap recibe este reconocimiento– y una nominación al Óscar.