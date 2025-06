¿“Top Chef VIP” más difícil que un reality show?: Nicolás Solabarrieta se sinceró ad portas del estreno del estelar de cocina

Estamos a días del estreno de la tercera temporada de “Top Chef VIP” que será este lunes 30 , y uno de los debutantes en las competencias de cocina, quien además reconoce su poca expertis con las ollas, es Nicolás Solabarrieta.

PUBLICIDAD

El hijo mayor de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara se probará en el estelar de Chilevisión, y durante el lanzamiento oficial del programa, Publimetro conversó con el joven sobre este nuevo desafío al que se embarcó.

“Ha sido muy entretenido. La verdad es que un programa que te desafía al máximo, especialmente eres alguien que... yo sé cocinar, pero no es que cocine generalmente ni cosas gourmet, entonces ha sido complicado. Pero el grupo ha estado muy bueno, los compañeros, los chefs. Es un grupo de trabajo muy bueno”, partió comentando.

Con respecto a la exigencia de los chefs al mando, Solabarrieta apuntó que son cocineros que “tienen mucho conocimiento. Al final esto es ‘Top Chef’, no es llegar y cocinar un plato, sino que hacer plato gourmet a la altura de lo que corresponde en un programa de cocina. Así que la exigencia es máxima”.

¿“Top Chef VIP” más difícil que “Tierra Brava”?

Una de las declaraciones que entregó al momento de ser presentado por Cristián Riquelme es que esta competencia es más complicada que un reality show.

Al explicar sus dichos, Solabarrieta señaló que “de partida porque yo siempre fui deportista, entonces todo lo que son pruebas de competencia a mí se me hace más fácil. O sea, es algo que me gusta, lo que llevo haciendo toda mi vida, entonces es algo a lo que estoy más habituado”.

“En cambio, una competencia de cocina, es algo que no estoy acostumbrado a hacer. Obviamente ya tengo que ponerme al límite para lograr sacar las cosas a la altura de un programa de cocina”

PUBLICIDAD

Si bien ahora se atrevió a incursionar en este nuevo formato que dista de las competencias físicas a las que se enfrentó como futbolista y chico reality, él tiene un pendiente: ganar un reality show.

“Siempre van a estar (los deseos). Me gusta mucho, me gustan mucho las competencias. Siento que en ‘Tierra Brava’ me faltó un poco de experiencia para llevarme el premio final, así que siempre voy a tener ese bichito de querer ganar un reality”, cerró Nicolás Solabarrieta.