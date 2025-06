Como si fuese una comedia romántica: Berta Lasala contó la inesperada manera de cómo comenzó su nueva relación

Una de las integrantes que más avanzó en la primera temporada de “Top Chef VIP”, quedándose con el quinto lugar, fue la actriz Berta Lasala. Ella nuevamente se lucirá con sus dotes para la cocina en las noches de Chilevisión, y será una de las participantes del capítulo de esta noche de “La Divina Comida”.

Lasala compartirá junto a sus colegas Nicolás Saavedra, Adriano Castillo y la meteoróloga Allison Göhler. En dicho episodio, ella se sincerará sobre el cáncer de tiroides que padeció.

“Mi mamá se murió a los 66 años. Murió de un cáncer de tiroides, y yo dije: ‘chuta, voy a ir a verme por si acaso’, y tenía el mismo cáncer de mi mamá. Cuando recién había muerto”, recordará.

“La tiroides es una mariposa casi que tenemos acá, es una glándula que está acá. Me operé rápidamente, me hicieron las radioterapias correspondientes. Yo me dicen tienes cáncer, yo me operé al tiro, porque mi mamá se dejó estar”, agregará la actriz.

Berta comentó que a su madre no le gustaba ir al hospital, y recién lo detectaron cuando estaba muy avanzado. “En cambio, yo salí a mi papá, que por algo tiene 90 años, que es seco para el doctor. Además, yo en mi mente, como tienes hijos, yo no me muero ni cagando”.

Su nuevo amor

De igual forma, Berta Lasala se referirá a su separación de su pareja Daniel Alcaino, con quien mantuvo una relación por más de dos décadas. “Generalmente las mujeres cuando se separan ya es una decisión que está tomada de antes. Y la verdad es que fue en buena onda de parte de los dos, y bien”.

Aunque la soltería no duró tanto, ya que Berta nuevamente encontró el amor. “El pobre llevábamos tres meses y me invitó a Buenos Aires, fuimos y yo volví enamorada, y subo una historia en Instagram. Corte, al otro día en la primera plana del LUN, yo y él. Pero el pobre hombre, no es de este mundo. Igual no se lo tomó mal”.

Sobre cómo conoció a su nueva pareja, la actriz revelará que lo conoció en la calle. “Yo iba por Providencia y alguien me mira así como me mira, y yo me conocerá de la tele, sí, soy yo. Y seguí caminando”.

“Después me llama un amigo y me dice: ‘oye, un gallo que te vio en Providencia te quiere conocer’. Él me vio y después creo que me vio en la tele, y dijo ‘me gusta ella’. Se consiguió mi teléfono con su contador que era DJ del bar La Feria, que es amigo de Javier Fernández, mi amigo que es peluquero. Se consiguió mi teléfono y salimos, y estamos”, dirá sobre su romántica conexión.