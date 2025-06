Dino Gordillo se sinceró sobre el fallecimiento de su hijo Aldo: “Mi hijo tuvo problemas con las drogas, la pasta lo mató”

Captura: Only Fama de Mega

Un íntimo momento se vivió durante la entrevista de Dino Gordillo en “Only Fama”, en donde fue consultado cómo ha asimilado el fallecimiento de su hijo Aldo, quien se suicidó en febrero de 2022.

“He pasado tantas cosas en mi vida que miro y prefiero tener lindos recuerdos y dar las gracias por los 42 años que tuve a mi hijo. No me puedo quedar pegado con esa aura que te absorbe, la cual inconscientemente arrastras a todo tu núcleo”, añadió.

“La vida es linda, tiene altos y bajos y hay que seguir disfrutando. Hay que seguir viviendo con los recuerdos hermosos. El dolor no te lo vas a sacar nunca”, admitió.

El día en que su hijo se quitó la vida, se lo comunican a Dino Gordillo, quien decidió realizar el espectáculo pactado que tenía dos horas después. Él realizó el show y al final de su presentación le contó al público lo que había sucedido.

Al explicar por qué optó hacerlo, él dijo que “era un compromiso que tenía con Aldo, quien trabajaba conmigo también (...) En el espectáculo tenemos otra visión de la vida. El show debe continuar”. Dino señaló que un gran motor de su vida es hacer a la gente sonreír.

La revelación de Dino Gordillo

Con respecto a la vida de Aldo, el comediante señaló que “nosotros estuvimos siempre con él. Estuvimos en los buenos momentos, en los malos momentos, lo apoyamos en todas y luchó contra algo y no pudo más”.

Ante esto, Dino Gordillo decidió compartir una intimidad de su familia. “Y yo les voy a contar la verdad, no lo he contado nunca. Mi hijo tuvo problemas con las drogas. La pasta mató a mi hijo”, reveló.

“En esa cuestión, mientras tú no estés en un círculo de amor y cariño, de afecto, es propenso en cualquier momento que suceden estas cosas“, agregó.

“Y Aldo, cuando estaba conmigo, estaba con nosotros acá porque tuvo su tratamiento, andaba una joya. Se fue a Concepción y pasaron muchas cosas y ahí quedó en el aire y el guatón tomó la decisión nomás. Tú más no puedes hacer. Yo lo amo y lo voy a amar siempre pese a lo que pasó”, continuó.

“Luchamos muchos años y es muy difícil, pero es una enfermedad que no es como la cocaína, que vas a un tratamiento y ya. La pasta base le va matando su cabecita, les va cambiando su forma, lo angustiaba cuando no la tenía y ahí es cuando tienes que estar para apañar, para no darle la opción que salga a buscar”, explicó el comediante.

“Se nos perdía de repente, los buscábamos y de vuelta a casa, lo internábamos y seguíamos luchando”, cerró Dino Gordillo.