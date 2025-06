“Ella andaba buscando pelea conmigo”: Dani Castro desclasificó los roces que tuvo con Karen Paola durante un programa de cocina

La cocinera Dani Castro se sentó al frente de la gran cortina roja del tiktoker Danilo 21 para su podcast “Juzgamos y nos funamos”. En dicho espacio, ella fue consultada por diversos personajes que se han cruzado por su vida, y una de ellas fue Belén Soto.

PUBLICIDAD

La exparticipante de “Tierra Brava” se sinceró sobre el distanciamiento con la influencer, y partió diciendo que “yo fui amiga de ella hace tiempo”. Ella dio a entender que el fotógrafo Diego Patricio jugó un rol crucial en este quiebre.

“Él anduvo contando cosas para acá y para allá. A mí me contaba cosas que decía Belén de mí y le decía a Belén las cosas que yo hablaba con él”, señaló y lo calificó como una “sanguijuela”.

De todas formas, Dani Castro le deseó lo mejor a Belén Soto, y mostró su sorpresa después de que Diego sea el manager de Karen Paola, ya que dejó a entrever que él hablaba mal de la cantante.

Sus roces con Karen Paola

Una de las personas que rondaba el grupo de Dani Castro era Karen Paola, con quien la cocinera tuvo unos roces. “Ella es otra a la que le caigo mal. Diego también tiene que ver...”, aseguró.

“A Karen siempre le he caído mal y en ‘El discípulo del Chef’ me acuerdo que ella andaba buscando pelea conmigo y yo soy respondona porque yo no me dejo pasar a llevar”, aseguró.

“Le respondí algo y le dije ‘ya Karen para el show, córtala’. Me acuerdo que ella tiró el palo y dijo ‘ah tenía razón la que me dijeron de ti’. Se refería a que Diego le había dicho algo de mí, pero no me dijo qué ni nada”, continuó.

PUBLICIDAD

Dani Castro señaló que Karen Paola estaba diciendo en el programa de cocina que ella había filtrado una información sobre ella a LUN.

Aunque hubo un episodio que la enojó profundamente con la cantante. “Lo que más me molestó es que una vez me dio una crisis de pánico llorando y ella estaba detrás mío peinándose y mirándose al espejo, y en ningún momento me preguntó ‘¿cómo estás?’“, reveló.

“Cuando uno tiene problemas de salud mental, uno no quiere que el otro lo pase mal como una crisis de pánico. Yo estaba llorando con crisis y ella mirándose en el espejo”, dijo la cocinera en alusión a la crisis que tuvo la cantante por la cual tuvo que ser internada.