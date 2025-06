Gonzalo Cáceres relató los dos episodios que terminaron con la amputación de todos los dedos de sus pies

El esteticista Gonzalo Cáceres llevó su glamour al set de “Podemos Hablar” para compartir junto a la animadora Diana Bolocco y el resto de los invitados que eran los comediantes. Miguelito e Iván Arenas.

En la ocasión el maquillador recordó los dos episodios en su vida que terminaron con la amputación de todos los dedos de los dos pies.

“Hace 10 años atrás, cuando estaba en ‘El Muro’, me asaltó una persona en la calle. Yo estaba de chala porque era verano y el gallo por yo no soltar mi bolso me arrastra en un parque, en una plaza, y al arrastrarme en el dedo chico me pega un estafilococo dorado”, partió recordando.

El segundo momento que sacó a colación Cáceres fue el 19 de septiembre de 2023. “Me voy a preparar una taza de manzanilla, se me da vuelta y me quema el pie con agua hirviendo. Y ahí me acuerdo que me iban a amputar la pierna”, contó.

Gonzalo dijo que en ese momento se rehusó a que le amputaron una pierna, pero comenzó a rezar para mejorarse, y sucedió un milagro: una profesional de la salud dio la orden de que no le cortaran la pierna, ya que optó por una recuperación más larga.

“Yo no tengo ningún dedo, porque cuando tú cortas dos, el tercero se puede echar a perder, el cuarto, el quinto, entonces pasaría en el hospital, en los dos pies. Lo que hay que salvar son las plantas, los dedos son accesorios”, cerró y precisó que esto no le causa problemas de movilidad.

El triunfo en el rating de “Podemos Hablar”

El programa de conversación conducido por Diana Bolocco, “Podemos Hablar”, sigue imponiéndose y anoche, en un nuevo capítulo de estreno, volvió a posicionarse en el primer lugar de la sintonía con un amplio margen con respecto a su competencia.

El programa prontamente se instaló como el favorito de la audiencia. Entre las 22:40 y las 22:30 y las 00:40 horas, el espacio de conversación obtuvo un rating promedio de 419.154 personas.

En ese mismo bloque, Canal 13 obtuvo un promedio de 334.372 televidentes; TVN 292.037 y Mega 375.800.