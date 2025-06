Melina Noto hará su debut en el programa de su pololo Pangal Andrade, “El Clan”: recibirá el primer regalo para su hija

Esta noche se emitirá el quinto capítulo de “El clan, en busca de la aventura” se insertará en la zona de Pucón, esto después de “Teletrece central”. Esta entrega contará con la participación especial de Melina Noto.

En el episodio, Pangal Andrade seguirá compartiendo con su familia, en donde destacará -una vez más- su primo Pedro Astorga y, por primera vez en el proyecto, la pareja del conductor del programa, quien en estos momentos se encuentra embarazada.

Noto detalló que lo que verá el público este último sábado de junio en “El clan”, será “un capítulo muy lindo, aparte que fue para mi cumpleaños y estaba mi mamá, así que estaremos mostrando un poco la realidad del día a día y de un lugar tan lindo como es Pucón”.

Es que, como adelantó Melina, el episodio mantendrá las competencias, pero, además se insertará en el “lado humano y sensible de toda la familia, y eso creo que es muy lindo verlo”.

En ese sentido, la pareja de Pangal Andrade cuenta que el clan familiar fue parte de un almuerzo con integrantes de la comunidad mapuche y que incluso a ella le dieron el primer regalo para su bebé: un chaleco. “Me encantó… y lo atesoro muchísimo”, confiesa la trasandina.

Pangal Andrade y Melina Noto Gentileza: Canal 13

El éxito de “El Clan”

Melina Noto también se refirió al éxito de “El clan”, quien dio a conocer que “me gusta ver a Pangui disfrutando sus sueños, así que feliz de ser parte de uno de los capítulos del programa. Los he visto y han estado increíbles y hermosos todos… muy entretenidos”.

Ella agregó que “el programa me encanta, creo que ha superado las expectativas de todos. O sea, yo confiaba que iban a hacer algo bueno, pero nunca me imaginé que iba a estar tan bueno”.

Melina Noto confidenció también que “menos mal que no sabía que las aventuras eran tan riesgosas, porque sino hubiese estado nerviosa en todos los capítulos. No me imaginaba que era tan terrible como, por ejemplo, lo que fue Juan Fernández”.

La argentina cerró diciendo que “me encanta que le vaya bien, creo que es el reflejo del amor que le pusieron. Cuando las cosas se hacen de corazón se dan estos resultados”.