Miguelito reveló que lo intentaron secuestrar cuando tenía 8 años: “Yo pedía a Dios que en algún control nos pararan”

El comediante peruano Miguelito, de nombre Hans Christian Malpartida, triunfó en programas como “Detrás del muro” y “Morandé con compañía”, y también llegó a importantes escenarios como Cirque du Soleil.

Sin embargo, en su entrevista con “Podemos Hablar”, el exintegrante de “Tierra Brava” habló sobre un escalofriante episodio que vivió en su más tierna infancia, a los 8 años.

Él con su mamá visitaban frecuentemente a su hermana en otra locación, y cuando era un niño fue en solitario. “Empecé a presentir que alguien me seguía, pensé que eran rollos míos. Ahí me di cuenta de un auto que me seguía en varias cuadras”, partió contando.

“Empecé a correr, me metí a un curva y el auto estaba ahí, no tenía otra alternativa. Si me agarraban, me hubieran adormecido y me llevaban. Entonces, me quedé quieto, un caballero grandote bajó”, relató.

El hombre le ofreció caramelos y llevarlo a donde estaba su hermana, pero Miguelito se negó, pero finalmente accedió ya que pensó que si se resistía iba a ser peor. Ellos insistían en que comiera los dulces, y él pretendía que se los metiera a la boca, pero se los echaba al bolsillo.

La intervención de la policía

“Yo pedía a Dios que en algún control nos pararan, habían pasado dos y no habían parado, así que iban felices camino a Lima (...) De repente, los paran y por suerte hacen bajar al chófer que no quería. Yo empecé a hacerle señas al policía, quería que me entendiera que yo estaba en un apuro y estaba mal”.

El hombre al ser consultado por la policía sobre el niño, mintió y dijo que era el hijo de su hermano. “Ahí yo saco valor y pensé ‘es ahora o nunca’. Grité: ‘¡Me están secuestrando!’”, relató. Una vez que dio aviso, el conductor quiso volver a entrar al auto, pero fue detenido por la policía, quien finalmente liberó al niño.

Hans le dijo al oficial que llamaran a su hermana, a quien le comunicó lo sucedido y entró en pánico. Una vez que dieron aviso, los culpables arrancaron y llevaron a Miguelito con su familia. “Cuando llegué estaban desesperados, mi mamá estaba volviendo loca”, señaló.

Al ser consultado por Diana Bolocco por qué cree que lo intentaron secuestrar, Miguelito señaló que quizás para tráfico de órganos, y salió bromeando con esta idea. “A nadie le iba a quedar mi corazón, una hueaita así. Si vendían mis pulmones le iban a decir ‘oye, este pulmón es de cuyi o de laucha’”, lanzó sacando risas de los presentes.