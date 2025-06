¿Qué dijo la ex “Dama de hierro”?: Así reaccionó Fran García-Huidobro a la noticia sobre el futuro de Julio César Rodríguez en CHV

Captura: Contigo en la mañana y Only Fama

Esta semana se dio a conocer una importante noticia sobre la industria televisiva, Julio César Rodríguez se convertirá en el nuevo Director de Programación de Chilevisión a partir del 1 de julio.

Lo que fue discutido al inicio del nuevo capítulo del estelar “Only Fama”, el cual es animado por dos cercanos a JC, el periodista José Antonio Neme, que tiene un podcast con el comunicador de CHV, y Francisca García-Huidobro, la expareja de Rodríguez y la madre de su hijo.

“Yo me siento traicionado y me siento dolido. En este programa nosotros le hicimos una nota a don Julio César Rodríguez, porque este programa no es para que nos hagamos los ‘pelotudos’, como que nada está pasando”, señaló Neme, quien expresó su decepción de la fallida llegada de su amigo a su casa televisiva.

“Julio César Rodríguez ha renovado su compromiso con CHV y eso a mí me duele en lo personal, pero también estoy contento porque me imagino que para él fue una buena decisión”, continuó.

La respuesta de la ex “Dama de hierro”

Por su parte, Fran García-Huidobro partió diciendo: “Yo no voy a poner ninguna cara, porque no tengo nada que ver, según lo recogido por Página 7.

“Y yo me pongo feliz cuando mis amigos están felices. ¿Y cuándo los ex están felices?”, le preguntó Neme a su compañera, quien respondió que “lo que pasa es que hay una situación muy complicada, porque yo tengo una opinión laboral sobre la decisión, y tengo una opinión personal sobre la decisión, pero no la voy a dar aquí“.

Eso sí ellos pudieron estar de acuerdo en un reclamo: la forma en la que se enteraron. “Tuvimos un día antes que Julio tomara la decisión y me enteré por la prensa”, dijo José Antonio.

“En eso me voy a sumar a tu reclamo. Yo también me enteré por la prensa”, señaló Francisca. “Y si al ex se enteró por la prensa, ¿qué queda para mí?”, cerró Neme