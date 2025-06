“Esa conversación cambió todo”: Nicolás Saavedra recordó el comentario de su hija que le hizo replantearse uno de sus hábitos

La noche de este sábado se estrenó un nuevo capítulo de “La Divina Comida”, en donde el actor Nicolás Saavedra era uno de los comensales, quien compartió con sus colegas Berta Lasala, Adriano Castillo y la meteoróloga Allison Göhler.

En dicho espacio, él destacó tres producciones que tienen una significancia especial para él, y Saavedra partió recordando su debut. “‘Iorana’ fue mi primera teleserie. Fue súper entretenido, básicamente porque hacía un personaje muy chico, que grababa muy poco y tenía mucho tiempo libre en la Isla de Pascua. Pude bucear y comer piña, y pasear, me encantó esa experiencia”, señaló.

“También le tengo mucho cariño a las teleseries: ‘Verdades Ocultas’ y ‘Secretos de familia’, pero por otras cosas, porque las recuerdo siempre porque son momentos en mi vida muy simbólicos. Yo no tomo alcohol hace muchos años, desde ‘Verdades Ocultas’, que es como del 2018″, continuó.

Los vicios que logró dejar

Él explicó que no fue producto de la teleserie que dejó de consumir alcohol, sino que coincidieron los tiempos. “Hice el ejercicio de dejar de tomar y me empezó a resultar, entonces ‘Verdades ocultas’ quedó para siempre, lo pasé muy bien me encantó, fue un personaje súper desafiante también, el tipo se enfermaba y tenía una muerte lenta, estuvo bonito”. .

En la teleserie “Secretos de familia” tuvo una experiencia similar que con “Verdades Ocultas”: en dicha instancia él dejó de fumar. “Yo fumé muchos años de mi vida, pero un día mi hija chica, mientras me estaba tomando un café, ella tenía como 6 años y me dice ‘papá, yo quiero fumar’, me dijo”.

“Y esa conversación cambió todo, conversé con ella, sobre el cigarro y la tontera que era. El fin de la conversión fue ya, yo lo dejo, y si yo lo logro dejar porque esto es muy difícil, tú no fumas hasta los 18 no pruebas un cigarro. Y me dijo ya po’. Después yo decía, llevo dos meses sin fumar”, cerró Nicolás Saavedra.