Carla Ballero regresó al programa “Sígueme” tras haber sido internada dos veces de gravedad en la clínica: “Dios me dio otra oportunidad”

Un estremecedor testimonio entregó esta tarde Carla Ballero, panelista del programa “Sígueme”, quien volvió a las pantallas de TV+ dando cuenta de la gravedad de su estado tras ser internada en dos ocasiones en una clínica de la capital tras sufrir de un derrame pleural.

PUBLICIDAD

Fue en el inicio del espacio farandulero que Ballero entregó reveladores detalles de la intervención médica que debió realizarse para sobrevivir al recrudecimiento de un cuadro de neumonía que derivó en una acumulación de líquido entre sus pulmones y cavidad torácica.

El testimonio de Carla Ballero

“Cómo uno va a pensar en la muerte, uno puede pensar en muchas cosas, menos en la muerte. O sentirse que estás al borde de la muerte, y eso que me pasó fue así”, indicó la integrante del programa de TV+, quien recordó que en su primer ingreso de urgencia al recinto asistencial incluso sufrió un inconveniente que “prefiero omitirlo porque debo verlo personalmente con la clínica”.

“A mí no me pudieron dormir, no me podían dormir cuando me intubaron”, relató Ballero, quien afirmó que “en todo ese proceso de preparación yo estaba despierta, y ellos pensaban que yo estaba muerta. Mi corazón no latía, pero yo sentía y estaba consciente”.

A mí no me pudieron dormir, no me podían dormir cuando me intubaron — Carla Ballero

“Ellos se dieron cuenta (…) logro abrir mis ojos muy poco y los empiezo a seguir, a uno de los enfermeros que había, porque el doctor estaba en mi cabeza, el resto estaba en todos los costados. Y ellos dicen ‘está despierta’, y me vuelven a sedar. Ese fue un proceso muy duro, muy heavy. Estaba viva, muerta, una cuestión muy terrible, sola. No se lo doy a nadie. La verdad es que fue terrible”, dijo.

“Cuando ya me duermo, ahí pasaron no sé cuántos días. Yo todavía no pregunto cuántos días estuve hospitalizada. Sé que mi cumpleaños no lo viví, el día de la madre no lo viví, hitos que no viví, pero cuando vuelvo, cuando me despierto, yo me extubo”, prosiguió la figura televisiva.

“Uno pasa momentos medio psicóticos cuando vives esta intubación, algo que después te explican. Uno no sabe si estás vivo o estás muerto. Yo miraba y trataba de hacer el paralelo entre lo que veía, porque veía la calle, cerca de mi casa (…) y pasó que liberaron a (Manuel) Monsalve y yo decía ‘no, esto es mentira’, cachen la tontera. Me decía ‘esta cuestión me la estoy imaginando’, y así fue varios días, como de no tener mucha noción”, agregó.

PUBLICIDAD

“Apenas llego a la clínica supe mi diagnóstico por la neumonía. Lo que pasa es que cuando yo llegué y me hicieron todos los exámenes y todas las imágenes no pararon, porque me estaba muriendo, y los protocolos son diferentes. Y como todo es muy rápido en esos casos, supe que tenía este tipo de neumonía. Y los doctores te lo dicen. ‘Estás muy grave, depende de ti’, y mis doctores me decían ‘Carla, es que te tenemos que intubar’”, continuó.

La enseñanza para Carla Ballero

“Y yo salgo supuestamente airosa de esto, me empiezo a recuperar en la clínica, empiezo a volver a caminar porque no tenía fuerza ni para agarrar un cepillo de pelo”, se extendió Ballero, quien reconoció haber pensado “en mis hijos, en cómo iban a estar”.

“Pensé en la edad de Raúl (su marido), que tiene 65 años (…) que loco, porque ahí pensé en que tenemos 19 años de diferencia, y él está cansado, pero esos días él fue todo. Los llevaba al colegio, les daba la comida, les hacía las pruebas, les hizo creer que yo estaba bien, y eso era lo que más me preocupaba, que pensaran que yo me estaba muriendo. No era necesario. Y él nunca se los dijo, como en la película ‘La vida es bella’, Raúl hizo eso. Entonces mis hijos sabían que la mamá estaba grave, pero no que se estaba muriendo”, señaló.

“Sentí mucha angustia por la angustia de ellos, pero sabes lo que me pasó, que yo hice este viaje no como el de alguien que ve la luz, me pasó otra cosa. Como de un tren. Cuando me lograron dormir, en un momento yo iba sobre un tren, en un viaje, y que pasaban muchas imágenes, y de repente, en esas imágenes que eran millones, era como un limbo. Porque era muy insoportable, era desgastador estar en esa situación, que era de muchas cosas, no de mi vida, sino que imágenes que se transformaba una tras otra, y podían ser personas como podían ser enfermeros, como podían ser un lugar”, recordó.

“No era como algo específico, hasta que en un momento de este viaje se detiene, porque mi cuerpo no podía más, y se detiene cuando veo a mis dos hijas, las veo haciendo trekking, solas, sabiendo que su mamá estaba muerta. Y ahí vuelvo”, prosiguió la panelista de “Sígueme”, quien aseguró que tal situación “fue súper heavy, porque cuando llegué a la casa, las niñitas estaban pensando con sus primas empezar a hacer trekking. Y me lo contaron sin contarles yo lo que viví”.

Sobre el final de su relato, y visiblemente afectada por recordar su duro momento, Ballero aseveró que el salir de esta urgencia vital es porque “Dios me dio una segunda oportunidad”.

“Yo creo que es obvio. Dios me dio otra oportunidad. Para mí es Dios, para algunos serán otras cosas, pero sigo viva porque algo tengo que hacer acá. Y se vuelve de algo como esto con mucha energía, con muchas ganas de hacer muchas cosas distintas, pero debo decirlo. Soy la misma persona que vivió esto extremo, pero con otras prioridades”, expresó.