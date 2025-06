El fuerte cruce entre Camila Nash y periodista de ’PP’ que cuestionó su entrevista en México: “Faltas a la verdad” y “No eres auténtica”

Una tensa discusión protagonizaron Camila Nash y el panelista Pablo Candia en el programa Primer Plano, luego de que este último criticara duramente las declaraciones que la exchica reality entregó en una reciente entrevista en México, donde aseguró ser “una figura pública muy conocida” en Chile.

Todo comenzó cuando Candia puso en duda la veracidad de sus dichos. “Más que el acento (mexicano), creo que pasa por el cuento que se ve como una caricatura. Molestan las declaraciones donde (Camila) dice que es una ‘figura pública muy conocida’, cuando no es así, no sé si alguna vez lo fue. Como que falta a la verdad”, comentó el periodista, desatando la inmediata molestia de Nash.

Sin filtro, la exintegrante de Pelotón reaccionó: “¿Por qué te molesta que la gente se agrande? Sí, se me suben los humos. Si a ti te molesta eso, el problema es tuyo, no mío”.

El tono de la discusión escaló rápidamente cuando Candia le replicó: “Tú faltas a la verdad, porque no eres auténtica sobre lo que dices en la entrevista, no es así como lo pintas en México, lamentablemente”.

Visiblemente molesta, Nash le respondió con dureza: “Con suerte te he visto dos veces. Es enfermo de ‘cara de palo’ que me trates de mentirosa. Por ese ‘hate’ la gente no es auténtica y apaga su brillo. Esta soy yo auténtica, creída, egocéntrica, con los humos arriba, pasada tres pueblos ¿te gusta? bien, si no, es tu pedo”.

Y fue más allá, al cuestionar el nivel de autoestima del panelista: “Capaz que te falta que se te suban los humos y tener un poco más de autoestima”.

Candia, por su parte, intentó cerrar el tema reiterando su crítica: “Era famosa y conocida en nuestro país, pero lo que molesta es la alteración de la realidad. Hablemos con la verdad y seamos humildes, y digamos que en Chile no pasó mucho (…) no era tan famosa como dice ser”.

Cabe recordar que, en el podcast mexicano, Nash afirmó: “Para los que no saben, yo en Chile soy una figura pública, pues, soy famosa. Entonces, al tomar la decisión de venirme a Ciudad de México, dejé atrás un montón de privilegios, pues”.

Y continuó: “En Chile todo el mundo está pendiente de ti, hay mucho juicio, mucha mirada pública. Mi país es pequeño, entonces las figuras que somos conocidas somos muy conocidas y nos topan en todas partes... al llegar a México descansé un poco de eso que honestamente sí lo extraño”.