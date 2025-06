Pon a prueba tus conocimientos sobre Charly García con este quiz

Además de ser uno de los protagonistas vivos más importantes del rock latinoamericano, este músico ha sabido renovarse en más de 50 años de carrera.

Junto con otros artistas de la talla del mítico Gustavo Cerati, pieza clave del rock argentino, Charly García llegó para ser uno de los creadores de las características actuales del rock latinoamericano.

La fama le llegó a Charly García casi como si se tratara de un guión para película. Talentoso desde la cuna, sus padres supieron desarrollar y apoyar sus talentos.

1. ¿En qué ciudad nació Charly García el 23 de octubre de 1951?

a) Córdoba

b) Buenos Aires

c) Rosario

2. Siendo un adolescente, fundó esta banda junto con Nito Mestre, su compañero del colegio:

a) Homo Sapiens

b) Carpe Diem

c) Sui Generis

3. Tras la separación de esa banda, en 1975, pasó a formar parte de dos agrupaciones más, una de las cuales no fue:

a) Vox Dei

b) PorSuiGieco

c) La Máquina de Hacer Pájaros

Charly García. Es aclamado por su extensa obra discográfica, tanto en agrupaciones como en solista, y por abordar múltiples géneros musicales. Foto: Instagram de Charly García.

4. Posteriormente formó parte de esta agrupación, una de las bandas más importantes de la historia de la música argentina:

a) Los Gatos

b) Serú Girán

c) Pescado Rabioso

5. Álbum con el que inició su carrera como solista en 1982:

a) Piano Bar

b) Yendo de la cama al living

c) Clics modernos

6. ‘Parte de la religión’, su cuarto álbum como solista, salió al mercado en:

a) 1987

b) 1988

c) 1989

7. Durante los 90 y la primera década del 2000, tuvo problemas de salud relacionados con:

a) Cáncer

b) Diabetes

c) Consumo de drogas

8. Álbum lanzado en 2010 con 11 temas y un DVD con animaciones de las pinturas hechas a mano por Charly durante el proceso de grabación y producción:

a) Influencia

b) Kill Gil

c) Rock and Roll YO

9. ¿Cómo se llama su cónyuge?

a) Rosa María

b) María de los Ángeles

c) María Rosa

10. ¿Cuántos premios Grammy ha recibido Charly García?

a) 1

b) 2

c) 2

11. Su álbum más reciente salió al mercado en 2024 y lleva el nombre de:

a) Random

b) La lógica del escorpión

c) ¡Hasta siempre!

12. ¿En qué año recibió el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires?

a) 2023

b) 2024

c) 2025

Respuestas:

1 a / 2 c / 3 a / 4 b / 5 b / 6 a / 7 c / 8 / 9 c / 10 a / 11 b / 12 c

Aciertos:

1-4 Principiante: O no eres fan de rock argentino, o no eres fan de Charly García … o ambas cosas.

5-8 Intermedio: ¡Buen trabajo! Sabes mucho acerca de la trayectoria de este cantante argentino.

9-12 Avanzado: ¡Excelente! Eres un verdadero fan de uno de los protagonistas del rock latinoamericano