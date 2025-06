“Se han dado cuenta que soy otro papá”: Mauricio Pinilla reconoció la nula relación que tuvo por un largo tiempo con sus hijos

En el reciente episodio del programa digital de Pamela Díaz, Sin Editar, estuvo como invitado el exfutbolista –hoy panelista de ESPN Chile– Mauricio Pinilla, quien, entre otras cosas, ahondó en oscuros momentos de su vida, que involucró a sus hijos.

En ese sentido, en el comienzo de la extensa entrevista de una hora de duración, la conductora de Hay Que Decirlo! quiso saber cómo estaba Mauricio, cómo se sentía.

“Estoy feliz con los cabros chicos. (La hija más grande) va a cumplir 20 y es una delicia la pendeja. (Con ellos) me llevo la raja. Con todos hacemos hueás diferentes, nos cagamos de la risa, los acompaño a sus hueás”, fueron las primeras palabras del exdelantero de la ‘U’.

“Pasé por la etapa de reconquistar a mis hijos”

Luego, contó que “pasé por la etapa de reconquistar a mis hijos, después de los dos años que estuve separado de Gisse: me alejé de los niños, no los veía, no estaba con ellos, no compartía con ellos, no hacía ninguna hueá con ellos”.

“Estuve con una depre súper grande”

Posterior a esto, reconoció que se ahogó en una depresión importante, que le afectaba en su trabajo y en su vida personal. “Estuve con una depre súper grande, con una crisis de pánico... llegaba al estudio, me bajaba la crisis de pánico y no podía trabajar. Llegaba, me empezaba a acelerar el corazón, las manos mojadas, se me apretaba la cabeza, me preguntaban alguna hueá y no podía hablar: no podía expresarme. Hubo muchos programas que llegaba al canal y me tenía que ir a la casa”, sostuvo.

“Se me juntó todo. Me porté como el pi**; estuve haciendo hueás que no tenía que hacer; me aislé con mi mamá que tenía un cáncer de laringe; me fui a vivir con ella; me iba de la pega a la casa; me aislé solo; me ponía a chupar solo en la casa: me dio fuerte”, siguió Pinilla.

“Me metí a un tratamiento”

Pamela le preguntó a Mauricio en qué momento vio la luz. Ante esto, el también rostro de TVN confesó: “Llegué un día y dije ‘no puedo seguir así... quiero recuperar a mi familia, a mis cabros chicos, quiero dar vuelta la página’ y me metí a un tratamiento para las crisis de pánico, de ansiedad y la depresión”.

“Dejé de salir, de tomar, todo lo que me estaba haciendo mal: ya voy a cumplir dos años limpio de todo. Me siento la raja. Por la mañana hago deporte, me voy a reuniones”, aseguró Pinilla.

También ‘La Fiera’ le consultó al exfutbolista acerca de si la familia es necesaria en momentos como estos que relata. “Depende mucho de uno... tení’ que estar muy atento con todas las cosas externas, pero cerca de la familia. Mis cabros chicos me ayudaron un montón: me cuidaban, me acompañaban a canal... yo cuando los veía detrás de las cámaras, me sentía mucho más seguro, más tranquilo”, afirmó.

“Está preocupada de todo”

¿Qué rol ha cumplido Gissella Gallardo en todo esto? Eso le preguntó Pamela a Mauricio. Él se sinceró: “Cien por ciento me ha ayudado. Ella es la que maneja todas las hueás de la casa ahora: está preocupada de todo. Ha sido la que me ha ayudado a sobreponerme en todas las dificultades que he tenido”.

“Los niños se han dado cuenta que soy otro papá. Vieron todo el proceso... vivieron el bueno, el más o menos y el malo, y en el malo estuvieron conmigo”, agregó.

“Era un papá como las hueas... lo estaba haciendo mal”, cerró así el bloque Mauricio Pinilla.