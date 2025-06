“Todavía no sé lo que pasa con él, es muy raro todo”: Eskarcita se sinceró sobre Alan tras llorar por él en Mundos Opuestos

“Todavía no sé lo que pasa con él, es muy raro todo”, aseguró Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita, al sincerarse sobre su relación con Alan Didier al interior del reality show de Canal 13, Mundos Opuestos, todo luego de saber que el joven se besó con Ignacia Michelson y llorar por eso en el programa.

La joven participante del reality show conversó desde el encierro con Publimetro y se refirió a lo ocurrido con Alan, asegurando que pese a todo lo que ha dicho sobre él y a sus lágrimas, verdaderamente siente que no puede alejarse del todo.

“Alan es de los que mandan a las chicas a terapia”

“Alan es de los que mandan a las chicas a terapia. Y se le nota a kilómetros, porque él de entrada es súper canchero, fuckboy, como que se las sabe todas, y se disfraza de un chico sensible y cariñoso, pero al mismo tiempo igual le gusta el h...”, comenzó diciendo Eskarcita de su compañero de encierro.

En ese sentido, la joven añadió que “entonces al fin y al cabo, a pesar de que una quiera alejarse, igual termina cayéndote bien, porque tiene encanto, es carismático, y genera eso en una”.

En tanto, sobre su relación con Alan Didier, Eskarcita dijo que “no sé de verdad si le gusto, habría que preguntárselo a él, porque las señales son confusas. Un rato dice que no, pero después igual estamos juntos, entonces yo misma también me confundo”.

Finalmente, reconoció que “a veces quiero alejarme, pero después igual estoy ahí, y me siento mal porque estoy siendo inconsecuente con mi propia palabra, de decir que no le voy a hablar más, y después igual estar ahí. Entonces todavía no sé lo que pasa con él, es muy raro todo”, señaló una muy confundida Eskarcita.