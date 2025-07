Íñigo Urrutia aseguró haber estado “en situaciones incómodas para las actrices” durante la época dorada de las teleseries en TVN

El actor Íñigo Urrutia fue el más reciente invitado del videopodcast “Reyes del Drama”, donde abordó diversos momentos de su vida, entre los cuales estuvo su paso por la denominada “época de oro” de las teleseries de TVN, instancia en la que aseguró no haberlo pasado bien, y donde además dijo haber presenciado “situaciones incómodas” para sus compañeras.

"Me pasó estar en situaciones incómodas para actrices. En esa primera teleserie en particular era un ambiente muy “parrillero”, la parte técnica con tallas sexuales, no dandole el peso a como puede afectar", comentó de entrada Íñigo Urrutia, hablando en particular del ambiente que vivió en “Tic Tac”, la primera teleserie de TVN en la que estuvo.

“Existía esa incomodidad. Me costó mucho entrar en el ambiente televisivo y acostumbrarme a esa dinámica. La teleserie es como fábrica de salchichas”, agregó sobre el tema.

Sin embargo, el intérprete reconoció que le tocó ver un lado más amable de la industria cuando emigró a Mega, donde participó en “Montecristo”.

“Lo pasé muy bien, me encantó el guión. Fue muy lindo el trabajo que se hizo. Fue la primera teleserie que hice fuera de TVN y me cambió mucho la forma de trabajo en la televisión. Sentí lo que era trabajar en televisión desde el amor, el cariño. El director ahí preocupado. Eso nunca lo viví en TVN”, reveló Urrutia.

“Me fui en el mejor momento de mi carrera”

Durante la conversación, Íñigo Urrutia también abordó su vivencia como profesional gay en la televisión de los años 90 y 2000, reconociendo que sintió un temor a “salir del clóset”, lo que junto a otras situaciones lo llevaron a buscar en España un espacio de mayor libertad.

“Me fui en el mejor momento de mi carrera. Tenía que resolver eso. Fue un año de aprendizaje. La pasé mal en muchas cosas conmigo. Cuando volví lo tenía más claro. Nunca nadie me puso en jaque para salir del clóset”, señaló.

En ese mismo tema, agregó que “nunca tuve que hacerme el hetero diciendo que salía con minas. Me daba mucho ruido. Mis padres me comparaban con otros actores que salían con minas estupendas. Eso me enfermaba, para mis padres ya que sea actor era un tema…”, confesó.