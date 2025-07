¡Pasó un susto más o menos!: Julio César Rodríguez protagonizó tragicómico momento en el matinal de CHV

Durante la reciente emisión del matinal de Chilevisión, Contigo En La Mañana, Julio César Rodríguez pasó un susto más o menos, casi al finalizar el capítulo de este martes 1 de julio.

En específico, antes de comenzar las noticias, al estudio del programa matutino arribaron el animador de Top Chef VIP Chile, Cristián Riquelme, y dos de los jueces, Benjamín Nast y Fernanda Fuentes.

Y durante el paso de los chefs en el matinal, presentaron algunos platos que se verán en el espacio de cocina, los que fueron degustados por los conductores, Andrea Aristegui y JC Rodríguez.

Fue ahí cuando el rostro de CHV –nuevo director de contenidos del canal privado– quiso probar uno de los sándwiches, que casi termina en un accidente en vivo y en directo.

El momento tragicómico de JC en Contigo En La Mañana

Primeramente, tras sentir el aroma de los platos, el animador del programa digital LaJunta reconoció que “estoy un poquito impaciente, sale un olor de acá”, previamente a abrir una de las cajas que contenía un chacarero.

Acto seguido, su compañera, Andrea –quien degustó el ceviche–, dijo: “Julio ya está, pero hincándole el diente”.

Justo antes de atorarse con el alimento, JC comentó: “Ayer el programa tuvo de todo, emoción, momentos de tensión, la espina de Sergi Arola. Quiero saber qué nos depara hoy día el programa”.

Ante esto, con preocupación, el jurado Benjamín Nast consultó “¿qué pasó Julito?”, mientras que su par, Fernanda Fuentes gritó “¡La maniobra (de Heimlich) Cris!”.

La periodista disparó: “¿Quiere agüita? Se llegó a atorar. Espérate, te pego”, al mismo tiempo que se le acercó a JC e intentó realizar la maniobra de Heimlich.

Afortunadamente, no ocurrió nada más grave. De hecho, el mismo afectado, Rodríguez, bromeó con esto: “Pensé que nadie estaba viendo. No he tomado desayuno ni nada, no me han dado nada, he tomado puro té”.