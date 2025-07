“Tenía miedo a sentir algo por él”: Disley Ramos se sinceró sobre su relación con Luis ‘Mago’ Jiménez en Mundos Opuestos 3

Durante el episodio de este lunes 30 de junio en Mundos Opuestos 3 –el número 22–, después de la larga espera para los fanáticos del reality, finalmente ingresará al encierro el exfutbolista Luis “Mago” Jiménez.

Ad portas del arribo del exmediocampista de Palestino, Disley Ramos, la joven actriz que ha tenido acercamientos con el nombrado dentro del reality (puesto que hay un importante desfase entre las emisiones y el tiempo real), entregó unas palabras sobre esta relación.

En esta línea, en conversación con Glamorama, reconoció que “yo lo encontraba atractivo y me imagino que a él yo le parecía una chica guapa”. Cabe destacar que ya se conocían antes de entrar al programa de telerrealidad, ya que habían compartido en eventos.

“Nos conocíamos desde antes”

Luego, confesó sobre las veces en que se habían visto con anterioridad. “Nos conocíamos desde antes. (Nos vimos) en varias ocasiones, una vez por trabajo, pero ahí no hablamos. Yo tenía una relación y él tenía la suya. Como a los dos años después nos encontramos en un lugar x, fue un saludo”, dijo Disley.

“El último tiempo hubo más buena onda y amistad, porque coincidíamos en algunos lugares. Ahí ya conversamos. Nos llevábamos súper bien. Era una conexión bien simpática y bonita; nos matamos de la risa”, agregó.

“Él me preguntó del reality. ‘¿Puede que tú ingreses?, me preguntó. Yo le dije ‘puede ser, ¿y tú?’. Me dijo que no creía. Yo le dije que me gustaría que ingresara porque lo conozco y sería entretenido. ‘Lo voy a pensar’, me dijo".

“No quería tener esa conexión amorosa con alguien”

“Después ingresé y pensé: listo no va a ingresar. Yo tampoco quería que me pasara algo con alguien de acá, no quería tener esa conexión amorosa con alguien, así que cuando entré y vi que no estaba, dije ‘bien’.

“A las semanas ingresa, estando yo en el pasado, sucia, hedionda, con mal ánimo. Si soy sincera, le tenía miedo a sentir algo por él, porque era la única persona por la que podría sentir algo real aquí”, cerró la joven.