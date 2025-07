Tuvo que ser intervenida: Madre de Thammy Palma fue operada en Los Ángeles, afortunadamente con buenos resultados

En las últimas horas, la exparticipante de Mundos Opuestos 3, Thammy Palma, ha vuelto a hacer noticia, aunque esta vez lejos del programa de telerrealidad de Canal 13. En específico, la joven influencer comentó que su madre tuvo problemas de salud, que obligó a la familia a llevarla al hospital de urgencia y próximamente debería ser intervenida para solucionar esto.

PUBLICIDAD

Mediante las historias de su cuenta de Instagram, la mujer de 23 años publicó un video que muestra a su progenitora, Elizabeth Jara, sobre la camilla de un centro de salud, aparentemente el Hospital de Los Ángeles, Región del Biobío, ciudad donde residen.

“Por suerte fue a tiempo y la operan en unas horas”

Bajo este contexto, Thammy dijo que “hoy le detectaron apendicitis a mi viejita… por suerte fue a tiempo y la operan en unas horas“. Luego, aseguró estar preocupada, pese a que sabe que es una cirugía tan compleja. ”Sé que no es una operación grave, pero no puedo evitar sentir este dolor en el pecho“, señaló.

Por otro lado, lamentó el hecho de no poder acceder a una clínica. “Me duele saber que no puedo pagarle aún una clínica cómoda, como se merece. Y porque ver que mi mamita se está poniendo viejita me parte el alma“, expresó. Eso sí, reconoció que está confiada que todo saldrá bien “porque ella es fuerte, es valiente, es una guerrera”.

“Ya está en recuperación”

Afortunadamente, horas más tarde, la segunda eliminada de Mundos Opuestos 3 –el primero fue Mike Milfort– contó que su madre fue operada y tuvo buenos resultados. “Ya está en recuperación, muchas gracias a todos por sus mensajes, los amo mucho”, cerró así la joven, quien se tranquilizó más al saber que esto se lo diagnosticaron a tiempo y que Elizabeth se encuentra ya en recuperación.