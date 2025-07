“Veo que su energía es mala conmigo...”: Yoan Curtis se sinceró y explicó por qué ha tenido tantos conflictos con Marlen Olivari en Mundos Opuestos

El reality show de Canal 13, Mundos Opuestos, lleva algunas semanas al aire y ya ha mostrado de todo, desde incipientes romances hasta peleas, discusiones e imitaciones que han dejado a más de un participante molesto.

Y justamente uno de los protagonistas de esto último ha sido Yoan Curtis, quien no dudó hace unos días en imitar a Marlen Olivari, demostrando que la exmusa de Morandé con Compañía no le cae nada de bien.

De hecho, el francés ha demostrado que Marlen Olivari no es de su agrado cada vez que ha podido, enfrentándose en varios conflictos con ella, motivo por el cual habló con Publimetro desde el encierro.

“Ella cree que es la estrella...”

“Marlen tiene carácter, es mayor que yo y no le gustan los chicos que tienen un poco de luz, que son guapos, musculosos y todo lo que yo represento”, comenzó diciendo Yoan Curtis sobre su relación con Marlen.

A lo anterior agregó que no le cae bien porque “ella cree que es la estrella, pero no ve que hay otra estrella aquí, entonces siempre es rara conmigo y hasta me mira raro”.

En tanto, también añadió que “yo soy mucho de las energías porque soy terapeuta, y veo que su energía es mala conmigo. Siempre le gusta sacar cosas personales, como cuando dijo que yo me inyectaba testoesterona”, puntualizando que “por eso dije que la detestaba, pero ya no es tanto”.

Habrá que ver si la tensión entre Yoan Curtis y Marlen Olivari continúa en los próximos capítulos de Mundos Opuestos, reality que está que arde.