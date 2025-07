Antonella Ríos reveló sus sospechas tras la filtración de su portonazo: “Casualmente en la mañana ya había gente afuera de mi casa...”

Las críticas a la fiscalizaciones en los matinales de parte de Roberto Cox y Roberto Cancino, fue uno de los temas de conversación en el capítulo de este miércoles de “Que te lo digo”.

PUBLICIDAD

Ambos señalaron que no son algo que les guste particularmente: Cox dijo que no lo encontraba atractivo para ver en la televisión, mientras que Cancino señaló que él no es una autoridad para pedirle los documentos a nadie.

Algo que también fue discutido por los periodistas de Chilevisión es que las fiscalizaciones son pactadas con anterioridad entre el canal y Carabineros o la municipalidad.

A propósito de esto, el animador Sergio Rojas mostró su sorpresa al enterarse que Carabineros informaba a los canales, mientras que sus compañeros Luis Sandoval y Antonella Ríos ya estaban al tanto de esta información.

“Cuando algo se sabe, por ejemplo, a la no sé cuánto la pillaron con copete, el no sé cuánto chocó con no sé qué... ¿Quién lo informa?“, cuestionó la actriz.

Las sospechas de Antonella Ríos

Antonella Ríos continuó con su experiencia personal después de la encerrona que sufrió en compañía de Marcelo Barticciotto en la comuna de Ñuñoa a finales de noviembre del año pasado.

“Cuando a mi me pasó lo del portonazo y fuimos a Carabineros (...) No tengo pruebas, pero tampoco dudas que cuando uno hace una denuncia, evidentemente la policía se contactó con algunos canales de televisión y filtran noticias”, aseveró.

PUBLICIDAD

Al entregar los motivos de sus sospechas, Antonella señaló que “casualmente en la mañana, ya había gente afuera de mi casa y afuera de la casa del susodicho esperando una declaración. Nosotros no subimos historias, no avisamos que estábamos aquí. Quizás yo subí una historia diciendo que me pasó algo, pero no afirmando con quién estaba”.

“Entonces es bastante sospechoso que justo cuando a uno le pasa eso... Buena onda, nos escuchan y uno da la declaración y todo, después se filtra inmediatamente lo que está pasando con lujo de detalle”, cerró Ríos.