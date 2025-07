“Hay un entorno que me persigue”: Mauricio Israel habló del cansancio que siente por los temas con su exesposa, Marisol Gálvez

En medio del latente lío familiar entre Mauricio Israel y su exesposa, Marisol Gálvez –que compromete a su hija, por la pensión–, durante el reciente episodio de Cómo Estamos Hoy!, de Tevex Televisión, el comentarista deportivo, que conduce el espacio, habló abiertamente de su estado anímico actual.

En una primera instancia, el comunicador le comentó a Arturo Guerrero, relacionador público de La Vega, que “recién ¿sabes lo que me dijeron, Arturo? que tengo cara de cansado... y te voy a confesar algo por qué estoy cansado".

“Primero, porque estoy con neumonía y me ha costado recuperarme; segundo, hay un entorno que me persigue y mientras me persiga ese entorno siempre va a ser difícil”, siguió Israel.

“Toda la vida pasan cosas”

Luego, contó que desde pequeño tuvo que trabajar para aportar en su casa. “Estoy un poquito cansado, no puedo negarlo, pero, ¿sabi’ cuál es la gracia? que toda la vida pasan cosas. Yo conté que a los diez años tuve que salir a trabajar para poder ayudar a mis papá, porque no tenía trabajo y estaba cesante: vendía parafina y las monedas que juntaba de propina me servían para llevar comida para la casa, o champú, lo que fuera... o juntaba para comprar cigarros y se los cambiaba a un señor por cuatro hallulas”, narró Mauricio.

“Hay que poner el pecho a las balas”

“Entonces, siempre hay que salir para adelante, a pesar que uno esté un poquito más arriba o más abajo: hay que poner el pecho a las balas. Así que si me encuentran con cara media mala, lo lamento, pero la intención es estar acá con ustedes”, agregó Mauricio.

Cabe recordar que, según detallaron en Zona de Estrellas, Marisol Gálvez estaría pasando por un complejo momento económico, pese a su arribo en las plataformas para adultos, que no estarían dando los resultados esperados.