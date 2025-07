“Llevo ocho meses sin alguien que le importe si me levanté o no”: La confesión de Juan Pedro Verdier que lo hizo romper en llanto en “Mundos Opuestos”

Un emotivo momento protagonizado por Juan Pedro Verdier se emitirá esta noche en el reality de Canal 13, “Mundos Opuestos”, esto ad portas del tercer duelo de eliminación del encierro. El uruguayo se enfrentará al francés, Yoan Curtis y uno de ellos abandonará la casa.

Como es costumbre, justo antes ambos participantes disfrutarán de un desayuno junto a Karla Constant donde harán importantes confesiones. Ahí el uruguayo se quejará por estar nominado, asegurando que Daúd debería haber quedado en ese lugar.

“Siento molestia, rabia e impotencia. No tengo problemas en competir, pero me gustan las cosas justas, y Daúd hace trampa, salió antes de tiempo en la competencia de equipos, hizo trampa en los gallitos, hizo trampa en el ping pong y ayer en la competencia de salvación también hizo trampa”, confesará.

“Yo perfectamente podría haberlo denunciado, pero me parece que no contribuye. Y, si me preguntas, creo que el que yo compita contra Yoan es injusto. Él debería estar enfrentando a Daúd, porque me molesta la gente que hace trampa”, reclamará.

Juan Pedro Verdier en Mundos Opuestos Gentileza: Canal 13

Las emotivas palabras de Verdier

Asimismo, se emocionará nuevamente recordando a su familia. “Extraño a mi familia y cuando me siento mal quiero estar con gente que me quiere. Llevo ocho meses sin mi familia, sin mi hijo al lado, sin mi gato, sin alguien al lado que le importe si me levanté o no, no está bueno”, llorará el uruguayo.

También Verdier recordará su paso por un centro psiquiátrico. “Cuando estuve en una internación psiquiátrica y trataba de meditar, lo primero que escuchaba eran gritos y cosas feas que me decía la gente. Fue sobre las fotos, que se habló setecientas veces en los programas. Me cambió la vida y aprendí mucho ahí adentro. Aprendí a usar esos gritos para darme fuerza”, indicará.

A ello agregará que su ingreso a “Mundos opuestos” es una forma de liberarse de la influencia de su mujer artista. “Me sentía en su sombra, siempre era el marido de ella, era un poco inexistente para todos, menos ella y mi hijo. Soy un buen comunicador, un buen profesional, y siento que entrando acá puedo expresarme como soy yo”, indicará.

Y admitirá que su objetivo en el reality es ganar el primer lugar. “Yo quiero volver a mi casa con el triunfo en este programa. Quiero un triunfo hace mucho tiempo en mi vida y me merezco levantar un premio”, sostendrá.