“Lo encontré súper traicionero”: Dani Castro manifestó su queja en contra de Miguelito tras actitud después de “Tierra Brava”

La cocinera Dani Castro llegó al podcast del tiktoker farandulero Danilo 21, “Juzgamos y nos funamos”, en donde no se calló nada. Ella no tuvo ningún problema en hablar de su quebrada relación con sus excompañeros del reality de Canal 13, “Tierra Brava”.

Uno de los blancos de sus críticas fue uno de sus compañeros más cercanos dentro del encierro, el comediante Miguelito. Vale recordar que el integrante de “Detrás del muro” fue sumamente criticado debido a su comportamiento con las mujeres de la casa, y en dicho momento, Dani Castro salió a prestarle ropa.

“Cuando yo salí me acuerdo que di una entrevista para defender a Miguelito porque lo estaban haciendo pedazos. Después, él hizo una despedida porque se iba a Disney y no me invitó y lo encontré súper traicionero”, señaló.

“Fui la única que habló... me dediqué toda una entrevista a hablar de eso, y es heavy como la gente no se da cuenta de eso. Él no valora ese tipo de cosas. Entonces después dije: ‘ya chao, dejar de seguir’. Me encanta dejar de seguir a la gente”, cerró.

Sus descargos en contra de sus excompañeros de “Tierra Brava”

En dicho espacio, no solo habló sobre Miguelito de “Tierra Brava”, sino que también se fue en contra de Futuro, su expareja de encierro, Guarén, su examiga del encierro, Shirley Arica y Chama. Mientras que tuvo buenas palabras para Pamela Díaz y Nicolás Solabarrieta.

Con respecto a su examiga de encierro, Dani criticó que Guarén haya dado a entender que ella estaba detrás de la cuenta de Infama, cuando Valentina Torres le pidió que se contactara con el sitio para bajar un video. Castro le facilitó el contacto. “Eso se llama ser mal agradecida”, lanzó.

Además, ella aseguró que la joven se quedó con unas de sus pertenencias las cuales alardeó en sus redes sociales. Sin embargo, Dani reconoció que durante una fiesta, le dijo palabras “desubicadas” a Nico que lo molestaron. Guarén la tranquilizó al decirle que estaba hablando con él y después la contactaba, nunca más le escribió.

Por su parte, dijo que le molestó que Shirley Arica afirmara que Dani no significó nada para ella, cuando la cocinera la consoló mientras la peruana sufría por su relación con Arturo Longton. Incluso, señaló que la actitud de “La patrona” cambió en cuestión de horas.

Finalmente sobre Chama, Castro aseveró que en “Gran Hermano” se vio la mujer que es realmente, alguien que trataba mal a la producción del reality.