“Lo único que hizo fue hacerme perder el tiempo”: Francisca García-Huidobro se refirió a su juicio con Juan Pablo Sáez en pandemia

Hace unas semanas, Francisca García-Huidobro sorprendió tras interpelar al aire al actor Juan Pablo Sáez, quien fue recientemente imputado por violencia intrafamiliar, y ella reveló que existió un conflicto juidical previo entre ambos. Ahora se volvió a referir a este evento.

“Las rupturas, términos y ciclos. Cuando todo cambia”, se titula el último capítulo del podcast de la ex Dama de hierro e Ingrid Cruz, “Di la verdad Rosa”. Por lo mismo, ellas terminaron hablando de las traiciones y ahí es cuando salió a colación el nombre de Sáez.

“La gente que se mete conmigo termina mal”, señaló la animadora y aclaró que ella no hace nada. “Hoy en día hay un hueón del mundillo del espectáculo que está hasta el que te heavy con una denuncia de violencia intrafamiliar”, partió sobre Juan Pablo, cuya identidad fue revelada por Cruz.

Su juicio con el actor

“Esa persona se metió conmigo hace 4 años atrás en la pandemia, nadie supo. Juan Pablo Sáez me llevó a Tribunales, era por Zoom en esa época”, contó la comunicadora.

“Lo único que hizo fue hacerme perder miserablemente el tiempo, perder el tiempo a la justicia. No presentó pruebas, no dijo nada, solo dio un discurso absolutamente increíble porque según él iba a ser alcalde de Ñuñoa y por culpa mía no lo iba a ser”, contó.

Con respecto a la resolución de este caso, García-Huidobro reveló que “la jueza no le aguantó, tuvo que pagar el juicio entero, pagarle a mi abogado, pagar todo, y resulta que yo no hice nada. No me he referido a esa persona nunca más”.

Ingrid contó otra anécdota de Fran con Juan Pablo cuando trabajaron juntas en una teleserie. “Yo me acuerdo cuando te metió la lengua y le pegaste un cachuchazo. Asqueroso”, dijo la ex “Brujas”.

La animadora agregó que sabe que no fue la única que vivió eso. Ella no dijo nombres, pero Pancha Merino ha contado que le pasó lo mismo con Sáez.

¿Qué le dijo la ex Dama de hierro a Juan Pablo Sáez en “Only Fama”?

A principios de junio, cuando se dio a conocer la denuncia por VIF en contra de Juan Pablo Sáez, la animadora le envió un contundente mensaje en “Only Fama”. “Yo siendo la persona más buena onda del mundo, porque no debería, te voy a dar un consejo Juan Pablo Sáez. Con la justicia no se juega”, partió

“Cuando te metiste conmigo, jugaste con la justicia y saliste para atrás, porque la jueza no te lo aguantó. Así que si vas a presentarte mañana con un abogado, por favor, preocúpate que sea un abogado serio y que tengas las pruebas de lo que vas a decir, para que de nuevo no tengas que pagar un juicio ajeno por estar jugando con la justicia. Mi consejo para ti, consíguete un buen abogado“, cerró Francisca García-Huidobro.