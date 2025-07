Una vida lejos de la TV y centrada en su carrera musical: Alessia Traverso, exparticipante de Gran Hermano, contó sobre su vida actual

A dos años de la primera temporada de Gran Hermano Chile, una de las exparticipantes, que no era precisamente de las que generaban más contenido, disfruta de una tremenda carrera musical que va en ascenso: hablamos de Alessia Traverso.

Luego de su paso por “la casa más famosa del mundo”, quiso alejarse de la televisión y seguir con su camino artístico. Cabe recordar que Alessia había participado en el programa The Voice y siempre se ha conocido su gusto por el canto.

Sobre esto, la joven de 23 años conversó con FMDOS. En primera instancia, en relación a este salto a la fama desde salir en un programa de telerrealidad a continuar con su música confesó que “creo que quizás lo más difícil es desmarcarme un poco de lo del reality. Siempre lo he dicho, yo tomé esa oportunidad siempre con el mismo objetivo que era hacer música y hacer crecer mi plataforma“.

“Gran Hermano es parte de mi historia”

Luego, acerca de las críticas recibidas en redes sociales, Traverso dijo: “Creo que es un poco difícil desmarcarse de eso, pero tampoco me molesta porque entiendo que obviamente la gente me conoció ahí y estoy super agradecida con esa oportunidad. Al final Gran Hermano es parte de mi historia“.

”Otra parte también fue vivir el hate y acostumbrarme de golpe a una exposición tan repentina, porque claro, ahora con el tiempo de verdad puedo decir, por fin, que ya no me importa. Pero fue un proceso bien duro“, contó Alessia.

Respecto a su faceta artística, la joven señaló que “yo creo que nadie está preparado, por más que digan ‘Ya, si, eres fuerte de cabeza, pasa’. Yo creo que todos los del rubro lo pasaron mal en algún nivel. Por suerte, el tiempo todo lo cura y ahora estoy bien y creo que cuando estás haciendo lo que realmente te gusta, no hay quien te pare“.

¿Le daría otra oportunidad a los realities?

Además de lo anterior, el medio citado le consultó a Alessia si volvería a ingresar a un espacio de telerrealidad. En esta línea, la mujer aseguró que “recibí una oferta, pero no, a ver. En este minuto, jamás en la vida lo haría... No me gusta escupir al cielo. Uno nunca sabe las vueltas de la vida, así que nunca voy a decir jamás, pero en este minuto, en el presente que es lo que importa, no”.

“Quiero hacer música no más, ese es mi mayor objetivo“, finalizó Traverso, quien se prepara para el lanzamiento de su EP titulado como Disclaimer.