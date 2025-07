“Empecé a echar tanto de menos”: Fran García-Huidobro reveló cuál fue su ruptura más fuerte y la que más le costó superar

Los términos, las rupturas y los cierres de ciclo fueron discutidos por Fran García-Huidobro e Ingrid Cruz en el último capítulo de su podcast “Di la verdad Rosa”, y ahí la ex Dama de hierro abrió su corazón.

“Mi ruptura más heavy...”, dijo con la mano en el corazón mientras miraba el cielo tratando de encontrar las palabras para seguir. “La cual más me ha costado asumir y recuperarme fue mi salida de Chilevisión”, agregó.

“Yo nunca había trabajado tanto tiempo en un lugar, de hecho ha sido mi relación más larga, estable y sin rupturas de por medio”, exclamó. “Esa era mi casa, era mi gente, mi amigo, ahí estuve toda la vida”, añadió sobre el canal donde trabajó por 15 años.

Su experiencia en otras casas televisivas

La animadora destacó que en dicha señal aprendió los gajes del oficio televisivo, y aprendió desde mirar a la cámara uno a relacionarse con las personas que le hablan por el sono que tiene en la oreja.

“No sabía hacer nada y salí de ahí, más encima me hicieron una despedida hermosa, salí con pega en otro canal. Pero, empecé a echar de menos tanto tanto tanto. Mi camarógrafo, la gente, mi equipo, las pautas, el casino, a don Eduardo, que en paz descanse, que siempre estaba en la puerta del canal”, continuó.

A pesar de no haber quedado cesante, Fran contó que no fue lo mismo en Canal 13. “Esos dos años que estuve en el 13, entre medio estuvo la pandemia y el estallido social, no me permitieron sentirme nunca tan parte (de la estación)”, confesó.

Esto es una situación que se está repitiendo en su actual casa televisiva, pero hay una excepción. “Ahora en Mega ha sido difícil. Se me está haciendo más fácil porque ha llegado de a poco gente que estaba conmigo en Chilevisión”, cerró Fran García-Huidobro.