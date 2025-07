Luis Jiménez reveló cómo fue la reacción de sus hijos cuando les contó que iba a ingresar a “Mundos Opuestos”

Esta semana se vivió el esperado ingreso de Luis “Mago” Jiménez al reality show de Canal 13, “Mundos Opuestos”. Inevitablemente, él iba a hablar sobre su ruptura con Coté López, la madre de sus hijos y la mujer con quien estuvo por casi dos décadas.

PUBLICIDAD

En una conversación con su compañero de equipo, Alan Didier, él partió hablando de su término al admitir que va a terapia. “Yo voy a sicólogo, me ha servido harto. Después fui a terapia de pareja, luego seguí solo y hasta el día de hoy sigo en terapia”, señaló.

Con respecto a la terapia de pareja, Jiménez comentó que “me servía para darme cuenta de situaciones que no les prestaba mucha atención y eran importantes para ella (...) Cosas que para mí no tenían importancia, ella había gastado mucho tiempo en eso”.

En esa misma línea dijo que habían “muchas situaciones en que yo me linkeaba a cuando era chico, por ejemplo cuando a mi hijo no me gusta dejarlo solo y me quedo con culpa, si salgo, si no lo veo en dos días, porque cuando yo era chico mis viejos trabajaban y los veía poco. Cuando mis hijos crezcan quiero que me recuerden jugando con ellos”.

Su retorno a Chile y qué le dijeron sus hijos cuando ingresó al reality

En ese contexto, narró el motivo que tuvieron para mudarse a Chile en 2018 tras una larga carrera en Europa y Medio Oriente. “Cuando las trillizas cumplieron 5 años estábamos en Singapur en Disney (...) las niñas en vez de cantar el cumpleaños feliz se pusieron a llorar”.

“Decían que extrañaban a su familia, porque en los cumpleaños de sus amigas y ellos estaban con los abuelos, tíos, primos, y ellas siempre estaban solas, con sus puros papás. Entonces desde el cumpleaños 6, todos los pasamos en Chile. Y cuando cumplieron 8 (...) me ofrcieron jugar de Palestino, y era el momento de volver”, contó.

Finalmente, dio a conocer la reacción que tuvieron sus cuatro hijos menores al saber que iba a entrar a un reality. “Los niños al principio estaban bien, pero después empezaron a ponerme condiciones”, partió revelando.

PUBLICIDAD

“Una de las niñas me dijo ‘ya, pero no quiero que ninguna mujer te toque’. La otra es muy competitiva y deportista, quiere verme competir. La tercera no tuvo reacción. Y el enano chico ve los realities, los ve con la José, sabe cómo son, así que estaba entusiasmado. Cuando me despedí de ellos fue horrible, estaban los 4 llorando”, cerró.