“Me pareció súper sensata”: José Antonio Neme alzó la voz tras parada de carros de Karen Doggenweiler a Franco Parisi

La animadora del matinal “Mucho Gusto”, Karen Doggenweiler, realizó una para de carros en vivo al candidato presidencial Franco Parisi, esto después de múltiples menciones a su esposo, el cineasta y recurrente candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami.

"Espero que ME-O, su marido, esté en la papeleta,quiero competir con él, los otros nos tienen miedo, nos quieren bajar(...) Venga el que venga, yo para ser Presidente, le tengo que ganar a todos y a cada uno”, señaló Parisi a Karen Doggenweiler.

Fue en ese contexto en el que la animadora no le dejó pasar el comentario, señalando que “ha hablado tres veces de mi marido. Yo también quiero decirle algo sobre eso... usted me conoce hace tiempo, Franco, yo he defendido la independencia de las mujeres”.

Y eso no fue todo, porque Karen Doggenweiler añadió que “le agradezco que haga esa mención, pero tampoco es necesario. Yo estoy aquí por mi carrera, por mi trayectoria, creo que las mujeres no somos una extensión de nuestros maridos, tenemos independencia y es una linda pelea que hay que dar, y yo la voy a mantener siempre“.

La opinión de Neme

Su compañero en la animación del matinal de Mega, José Antonio Neme, habló con el programa de farándula “Que te lo digo”, en donde entregó su parecer sobre el episodio protagonizado por su querida colega.

“Me pareció que Karen dio un punto bien claro. Yo sentí que hablar del marido de ella durante la entrevista, unas 3 o 4 veces, me pareció un poquito insistente. Ya a la primera vez puede ser, pero a la segunda y la tercera, no entendí bien cuál era el objetivo”, partió.

“A lo mejor el candidato quería mostrarse cercano y cariñoso, no creo que lo haya hecho de mala intención. Pero, claro que cuando estás en una entrevista de política y no algo liviano, no estamos en el living de una casa, sino hay que marcar una posición, ese tipo de vínculos son complejos”.

“Karen tenía toda la razón (al decir) ‘yo estoy acá en mi calidad de periodista, conductora y no de esposa de, prima de. Mi presencia en este estudio está en función de mi profesión, mi trabajo y mi carrera’, que es lo que quiso decir”, agregó.

“Por último, si hay que hacer algún tipo de guiño al candidato (ME-0), hácelo a él no a su mujer. Nosotros estábamos entrevistando a Franco Parisi, no a su señora”, continuó.

Finalmente, Neme recalcó sobre la actitud de Karen Doggenweiler que ella fue “clara, precisa, calmada, educada, pero al mismo tiempo firme. Yo observé la escena, me pareció súper sensata de parte de mi compañera”, cerró.