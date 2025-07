“Mi casa está maravillosa, un sueño”: Toto Acuña chocho con la familia que formó con Belén Mora tras la llegada de su hijo menor

Con el pie derecho comenzó el comediante Toto Acuña en su participación en el estelar de cocina de Chilevisión, “Top Chef VIP”. En el último capítulo del programa, él junto a Yamila Reyna recibieron elogios por su plato “mar y tierra”.

Acuña está en una posición única dentro del programa, ya que tiene la presión de que su pareja, Belén Mora, fue la ganadora de la primera temporada del espacio culinario.

En conversación con Publimetro durante el lanzamiento del programa, en donde se le consultó sobre si Belén le da consejos, lo cual respondió afirmativamente.

“Siempre me da consejos, me da tips, cosas que puedo hacer. Pero, ella está a otro nivel de cocina. Entonces por mucho que me diga, yo creo que igual me cuesta más, obviamente”, reconoció Acuña.

“Ahora cuando la Belén está cocinando, yo estoy siempre preguntándole ‘¿qué estás haciendo?’, ‘¿qué le echaste?’, ‘¿por qué lo hiciste así?’. Entonces, ahora estamos más unidos por la cocina", continuó.

Con respecto a su experiencia dentro del programa hasta el momento, Toto señaló que “ha tenido de todo”, y agregó que “es estresante. Es divertido de repente, estamos aprendiendo mucho, he conocido mucha gente bacán. Así que tirando rayas para la suma es bonito todo, ha sido bacán”.

El recién llegado a la familia de Toto y Belén

A la vida de Toto Acuña llegó un nuevo hijo, el 14 de febrero nació Damián. Estos meses ha abundado el amor dentro del hogar de los comediantes, al contar sobre cómo está el pequeño, Toto comentó que “el guatón está creciendo, está exquisito”.

“Está maravilloso mi guatón, lo amo. Amo a mis dos hijos, a mis tres hijos, a todos. Mi casa está maravillosa, un sueño. Y eso, eso, disfrutando el momento”, añadió.

Con respecto a cómo ha sido para Poncho tener un hermano menor, el comediante dijo que “siempre pasa algo con la llegada de otro hermano, pero bien. Igual lleva cuatro meses recién en la casa, entonces tenemos muchos años también para que se siga adaptando”.