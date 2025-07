“Son imágenes que no se van a olvidar nunca”: Yasmín Valdés vivió incendio en su domicilio por un fogón decorativo

Durante el último fin de semana de junio, la actriz nacional Yasmín Valdés sufrió un incendio en su domicilio, en el que casi su hijo sale afectado. Como comentó en redes sociales, el fuego se originó tras el uso de un fogón decorativo al interior de la casa.

“Amigos mío, paso por acá para darle un consejo con respecto a la manera de calefaccionar sus casas y el cuidado que deben de tener con el uso de las estufas a parafina, electricidad o el tipo de calefacción que estén usando en este momento”, introdujo Yasmín.

“Hace dos días atrás, por usar un fogón –que les voy a mostrar ahora– que son estos de decoración, se prendió fuego a mi casa, y se quemó parte de mi living, el sillón, la alfombra, la cortina: casi corremos el riesgo de que mi hijo más chico se quemara”, siguió la mujer.

“Vivir la experiencia hace que uno tenga más precauciones con muchas cosas”

Afortunadamente, esto no pasó a mayores y nadie salió herido. “Gracias a Dios todos reaccionamos muy bien. Me fui al patio a agarrar la manguera, mojé todo... logré salvar que mi casa no se quemara y que a mi hijo no le pasara nada”, confesó Valdés.

“En rigor, lo que les quiero recomendar es que tengan mucho cuidado con la recarga de las estufas a parafina, o en este caso, este producto usaba etanol: No estaba totalmente apagado el fuego y lo rellenamos para que siguiera funcionando... ahí se prendió y saltaron chispas al sillón, a la cortina, a mis dos hijos que estaban sentados para ese lado”, agregó la profesional del teatro.

“El impacto fue tan grande... Gracias a Dios no pasó a mayores, solamente pérdida de cosas materiales que tienen solución. Vivir la experiencia hace que uno tenga más precauciones con muchas cosas”, continuó la también bailarina.

“Esto pasó el domingo. Ese día fue tan fuerte la situación, que quedamos todos mal (...) Recién hoy ya me siento más recuperada... imagínense, hoy es miércoles: prácticamente tres días de shock fuertísimo. Son imágenes que no se van a olvidar nunca, por eso les pido que tengan cuidado con sus hijos”, cerró la actriz.