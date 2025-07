¿Entrará a un reality? Carlos Díaz reconoció que lo invitaron a formar parte de un programa de telerrealidad

En el reciente capítulo del programa digital de Pamela “La Fiera” Díaz, Sin Editar, como invitado estuvo el conocido actor chileno Carlos Díaz León, conversando de su carrera en teatro, su rol como docente, y expuesto a las clásicas preguntas del espacio.

Pero en un bloque de la entrevista de más de 1 hora y 20 minutos, la conductora de Hay Que Decirlo! le preguntó al galán de Juego de Ilusiones si lo han llamado a algún reality.

De inmediato, el actor de 52 años confesó que “sí, pero me dio mucho susto... uno que viene ahora, de Mega, de cocina, algo así: me hablaron”.

Luego, Pamela le dijo que era lo mismo que habían pasado en El Discípulo del Chef. Acto seguido, Carlos aclaró: “No poh, es que hay que vivir. Es que eso es lo que pasa, es vivir”.

“Yo no sé cómo tú lo haci’... tú eri’ experta en eso”

Después de esto, comparándolo con el programa de cocina, el actor señaló: “Ponte tú, El Discípulo (del Chef) a mí me lo vendieron como otra cosa, después caché que era un reality, de alguna manera, pero era controlado... yo no tenía que vivir, tampoco habían cámaras y después te editaban: yo no sé cómo tú lo haci’... tú eri’ experta en eso”.

“No, yo lo hago... pagan muy bien. Las horas las pagan muy bien: me sentía como un doctor”, respondió ‘La Fiera’.

“Tienen que entrar una vez”

La exparticipante de ¿Ganar o Servir? le comentó a Carlos que “yo siempre les he dicho a varios actores que tienen que entrar una vez, sentir por lo menos dos semanas: no te vai’ a morir. La cabeza es heavy”.

Por su lado, el actor indicó que “además es lo que está pasando ahora. O sea, tú al final empezai’ una confianza y no estai’ cachando que te están grabando... eso es, pucha, como bien íntimo”.

“No, y a parte no soportar a alguien... teni’ que convivir con 22 personas. Tú en el día a día convives con la gente que quieres no más”, sostuvo Pamela.

“Y que más encima están compitiendo por algo, entonces igual van a haber unos roces”, cerró aquel bloque el profesional del teatro.